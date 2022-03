Volodimir Zelenski, aplaudat la scenă deschisă în Parlamentul European! Translatorul a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea discursul

Translatorul care a tradus discursul lui Volodimir Zelenski a început să plângă în timp ce președintele Ucrainei povestea drama prin care trec ucrainenii în ultimele zile.

Președintele ucrainean a fost întâmpinat cu ovații din partea diplomaților care s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat la scenă deschisă. Volodimir Zelenski s-a adresat Parlamentului European, spunând celor prezenți că țara sa „luptă pentru supraviețuire”.

„Luptăm doar pentru pământul nostru și pentru libertatea noastră”, a spus Zelensky, moment în care vocea translatorului s-a schimbat, fiind vizibil emoționat. "Vrem să ne vedem copiii în viață. Cred că este corect."

"Luptăm pentru viața noastră... Luptăm pentru supraviețuire. Aceasta este cea mai mare motivație a noastră", a spus Zelensky.

„Dar ne luptăm și pentru a fi membri egali ai Europei”, a adăugat el. „Cred că astăzi le arătăm tuturor exact ceea ce suntem.”

Zelensky a cerut luni ca Ucraina să adere la UE printr-un proces accelerat.

Președintele ucrainean a fost aplaudat la scenă deschisă atât înainte cât și după discursul lui, scrie CNN.

”Acesta este un moment al adevărului pentru Europa!



Modul în care răspundem astăzi la ceea ce face Rusia va determina viitorul sistemului internațional.



Trebuie să arătăm puterea care se află în democrațiile noastre”, a scris Ursula von der Leyen pe o rețea socială.

