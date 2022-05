Wolf Blitzer, interviu-eveniment la un an de "News Hour with CNN": "Dedicarea noastră face din CNN un post unic"

"Ţine minte, ştirea este pe primul loc!" - aceasta este regula de aur a televiziunii spusă chiar de fondatorul CNN, Ted Turner. Wolf Blitzer, una dintre cele mai mari personalităţi ale televiziunii mondiale, ne-a împărtăşit această regulă pe care el primit-o în urmă cu 32 de ani când a fost angajat la CNN.

De atunci a intervievat aproape toţi preşedinţii Statelor Unite ale Americii şi a acoperit cele mai importante ştiri.

Ce spune Wolf Blitzer despre România, dar şi despre conflictul de la graniţa noastră

Sergiu Cora: Wolf, lucrezi pentru CNN de aproape 32 de ani, ce te-a făcut să rămâi în acelaşi loc pentru o perioadă atât de lungă?

Wolf Blitzer: A fost o plăcere în fiecare zi, a fost minunat, am crescut în Buffalo, New York. Părinţii mei iubeau să se uite la ştiri, erau fani avizi ai ştirilor, astfel şi eu am fost un super fan al ştirilor de când eram un băieţel. Mă trezesc în fiecare dimineaţă şi mă simt binecuvântat că îmi pot câştiga existenţa, iau un salariu, îmi pot plăti facturile făcând ceva ce nu aş fi făcut dacă deveneam avocat, doctor, contabil sau orice altceva.

Îmi place să urmăresc ştirile, sunt întotdeauna curios ce se mai întâmplă în Statele Unite şi peste tot în lume şi mă simt binecuvântat că îmi pot câştiga existenţa făcând ceva ce iubesc să fac! Sunt plătit să fiu un super fan al ştirilor, iar asta e o adevărată binecuvântare!

Sabrina Preda: Dar, Wolf, ce face CNN să fie diferit de toate celelalte trusturi de presă?

Wolf Blitzer: Din experienţa mea, CNN, şi aş vrea să mă întorc în timp când Ted Turner m-a angajat în urmă cu 32 de ani, iar Ted, fondatorul CNN, mi-a spus: Nu uita, Wolf, ştirea vine prima pentru că suntem Cable News Network, nu suntem o televiziune de entertainment, nu suntem o televiziune de sport, nu suntem o televiziune de business, suntem o televiziune de ştiri, iar telespectatorii noştri se bazează pe noi să le dăm ştiri, ştiri din Statele Unite şi de peste tot din lume, iar asta face CNN diferit!

Suntem dedicaţi în a da ştirile corect, responsabil, complet, pe cât de bine putem şi suntem dispuşi să investim şi să mergem în toată lumea să facem asta, avem jurnalişti peste tot! Dacă este un breaking news oriunde în lume, suntem capabili să ajungem acolo, să ajungem repede şi putem da ştirea! Iar dedicarea aceasta cred că face CNN unic!

Sergiu Cora: Wolf, principala ştire din aceste zile este războiul din Ucraina, iar CNN a făcut o treabă extraordinară în a acoperi acest eveniment şi în a aduce informaţiile telespectatorilor. Şi noi am fost în Ucraina, în zonele de conflict, am făcut transmisiuni de acolo. Cum vezi tu, un jurnalist cu o experienţă atât de vastă, că se schimbă lumea în contextul conflictului dintre Rusia şi Ucraina?

Wolf Blitzer: E pur şi simplu deprimant să vezi ce fac ruşii în Ucraina. Ucraina nu a reprezentat absolut deloc o ameninţare pentru Rusia, iar ruşii au mutat mii de trupe, de artilerie, tancuri, avioane de luptă şi au lansat aceste atacuri pe care le-am văzut cu toţii. Colegii noştri de la CNN au fost pe teren, şi-au riscat vieţile pentru a acoperi această poveste cât mai corect, precis şi responsabil şi sunt foarte mândru de ei, fac o treabă extraordinară, aşa cum ştiţi şi voi. Sunt pur şi simplu încântat că CNN are loc în primul rând în istorie. Ca cineva care a acoperit, întorcându-ne în timp, în zilele din Războiul Rece, îmi amintesc când eram în Moscova în 1991, când Războiul Rece ipotetic s-a terminat, când Gorbaciov a semnat un acord punând capăt Uniunii Sovietice, 74 de ani de comunism, iar eu eram acolo, făceam transmisiuni din Moscova în acea zi. A fost una dintre cele mai importante zile ale carierei mele.

Sabrina Preda: Wolf, în toţi aceşti ani, ai intervievat cei mai influenţi oameni din lume, ai acoperit cele mai importante poveşti, care a fost momentul în care ai fost cel mai mândru din cariera ta?

Wolf Blitzer: Am fost mândru de atât de multe momente în viaţa mea, încă de când am început să lucrez la CNN, şi am fost binecuvântat ca CNN să mă trimită în atât de mult locuri în lume, am intervievat lideri mondiali, şi a fost o adevărată binecuvântare, în calitate de jurnalist, să stau de vorbă cu lideri, fie că erau preşedinţi, regi, premieri, şi să le adresez informaţii corecte, dure, serioase, importante, şi asta am încercat să fac de-a lungul carierei mele. Şi asta a fost o binecuvântare, am intervievat aproape toţi preşedinţii Statelor Unite, din ultimii 32 de ani, şi acesta este mereu un lucru încântător. Poate unul dintre cele mai marcante momente a fost când CNN m-a trimis în Africa de Sud, în anul 1998. Mă aflam la Cape Town şi am fost invitat să-l cunosc pe Nelson Mandela, care era noul preşedinte al Africii de Sud, vizitasem închisoarea în care fusese închis ani de zile în timpul Apartheidului, şi m-a invitat la reşedinţa prezidenţială în Cape Town să fac un interviu. A fost atât de minunat să-i aud cuvintele, pentru că, în ciuda experienţelor cumplite pe care le trăise în timpul Apartheidului, a spus că ţara trebuie acum să meargă înainte, nu era timp de răzbunare, nu era timp pentru privit în trecut şi pedepse, trebuia ca toată lumea din noua Africă de Sud să lucreze împreună, să construiască ţara. Şi exact asta a făcut el, a fost o sursă de inspiraţie acest interviu pe care l-am făcut cu Nelson Mandela, am fost foarte mândru de acel moment şi a fost minunat că m-au trimis în Africa de Sud să acopăr subiectul, el era noul preşedinte al Africii de Sud, primul preşedinte de culoare din Africa de Sud, era un erou, făcuse o muncă extraordinară, era foarte curajos, brav, iar acesta a fost unul dintre cele mai incitante momente ale carierei mele.

Sergiu Cora: Wolf, marcăm un an de activitate la News Hour with CNN, ai vreun mesaj pentru noi, poate vreun sfat?

Wolf Blitzer: Mesajul meu pentru voi este acelaşi mesaj pe care-l transmit prietenilor şi colegilor mei de la CNN din toată lumea, acelaşi mesaj pe care mi l-a transmis Ted Turner când m-a angajat. ''Ţine minte, ştirea este pe primul loc! Doar transmite ştirile în mod corect şi responsabil, este grozav să ai breaking news, să fii primul care are o ştire, dar este mult mai important să fii corect şi precis. Deci când ai o ştire, înainte să o dai pe post, asigură-te că e corectă, şi aşa cum am mai spus, dă şi părţii opuse ocazia să răspundă înainte să dai ceva pe post, înainte să o prezinţi, fii responsabil''. Ştiu că voi în România faceţi asta, sunt foarte mândru de tot ceea ce faceţi, sunt mândru de toate posturile afiliate din lume, pentru că fac ceea ce facem şi noi, transmit ştiri într-un mod corect şi responsabil.