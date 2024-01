Clubul Rapid, dat în judecată de fiul lui Adrian Păunescu, pentru încălcarea drepturilor de autor. Andrei Păunescu: "Nu a întrebat nimeni nimic"

Clubul Rapid a fost dată în judecată de către fiul lui Adrian Păunescu, autorul care a scris versurile imnului echipei de fotbal, Andrei Păunescu formulând o reclamație care are ca obiect dreptul de autor și drepturile conexe.

Fiul lui Adrian Păunescu, autorul textului imnului echipei de fotbal Rapid, Andrei Păunescu a oferit în această seară, în exclusivitate la Antena 3 CNN o reacție cu privire la motivul real pentru care a dat în judecată echipa de fotbal Rapid.

Acesta a afirmat că textul imnului poate fi cântat de oricine, însă problema ar fi, de fapt, că versurile sunt expuse pe produse sau în reclame din care se face profit, iar pe el nu l-ar fi întrebat nimeni dacă este de acord cu acest lucru.

"Treaba este simplă. Imnul îl poate cânta oricine. Niciodată familia Păunescu, nici Adrian Păunescu, nici noi, moștenitorii lui, nu am avut nimic de spus. Să se cânte liber. Totul este fără condiții, fără bani, fără nici o problemă. În momentul în care se obțin bani ți imnul Rapidului, pe care tata l-a scris pentru sport și pentru cultură, devine reclamă la alcool, la pariuri, la eșarfe, la tricouri, la bijuterii lucrurile sunt altele.

Nu mă întrebați pe mine de bani pentru că eu nu am obținut nici un ban. Eu întreb doar de ce se comercializează aceste versuri fără să se menționeze autorul, nicăieri și de ce nu am fost întrebați cum se pot face aceste produse. Poate dacă ne-ar fi întrebat cineva am fi spus hai să le facem și să donăm banii unui scop sportiv sau cultural, dar nu a întrebat nimeni nimic", a spus Andrei Păunescu, în direct la Antena 3 CNN.

Echipa de fotbal Rapid a venit și ea cu o reacție în mediul online.

"Am constatat cu surprindere faptul că Andrei Păunescu, fiul regretatului poet Adrian Păunescu, a acționat în judecată clubul nostru, formulând o reclamație care are ca obiect “dreptul de autor și drepturile conexe”.

Mai precis, suntem acuzați că am utilizat versurile din Imnul Rapidului în scopuri comerciale. Ne surprinde faptul că am aflat de această reclamație doar din spațiul public, fără vreo informare prealabilă verbală sau scrisă.

Din respect, în primul rând pentru trecut și istorie, până nu vom primi reclamația oficială, refuzăm orice fel de polemică legată de acest subiect", a transmis Rapid pe Facebook.