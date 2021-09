Alternative sănătoase pentru cafeaua de dimineaţă, cu Sorina Fredholm, health coach și antreprenor de wellness

Însă, nu este un obicei prea sănătos, fiindcă, de multe ori, e greu să ne oprim la prima ceașcă, iar poftă de mâncare este tăiată și astfel sărim peste cea mai importantă masă din zi - micul dejun. Îți sună cunoscut? Dacă răspunsul este da, descoperă din materialul următor două alternative sănătoase, care dau rezultate excelente.

Bună dimineața! Am ales să îmi încep ziua, așa cum fac de fiecare dată, cu o cafea caldă cu lapte, pentru că m-am gândit că este singura metodă prin care pot să am energia de care am nevoie întreaga zi. Însă, Sorina mi-a zis că există și alte soluții și mult mai sănătoase. Sorina, spune-mi cu ce pot să înlocuiesc această cafea?

"Bună dimineață și bine ați venit la mine în bucătărie! Cafeaua poate să fie și prieten și dușman și asta în funcție de calitatea ei, de cantitatea pe care o consumi și, până la urmă, de toleranța pe care o ai tu la cafea", spune Sorina Fredholm, health coach și antreprenor de wellness

Motiv pentru care astăzi vorbim despre alternative. Începem cu un smoothie făcut din ingrediente sănătoase, care oferă beneficii asemănătoare cu cele ale cafelei.

"Avem pudră de cacao raw, care este varianta cea mai sănătoasă de cacao pentru un boost de antioxidanți, la fel avem maca, care este o rădăcină din Peru foarte interesantă, un adaptogen care ne ajută să ne adaptăm la stres și, în același timp, ne dă și energie și acel mood bun, de dimineață. Mai avem o combinație de ciuperci medicinale, dar care se pot folosi sau nu neapărat"

De asemenea, se adaugă și semințe de chia pentru un plus de grăsimi sănătoase.

"Creierul nostru funcționează cu grăsimi, de aceea dimineața e bine să dăm boost de grăsime sănătoasă. Avem un lapte vegetal, de data aceasta cred că este un lapte de cocos, dar poate să fie orice variantă de lapte vegetal. Dar dacă nu vreți neapărat lapte vegetal, puteți folosi și bază de apă"

Iar dacă vă doriți un smoothie care să țină loc și de mic dejun, puteți adăuga și o banană.

Este gustos?

"Este foarte gustos! Tot ce fac eu este gustos. Gustul pentru mine este pe primul loc, deci chiar trebuie să fie și sănătos, dar și gustos"

Rețeta este extrem de simplă – cu ajutorul unui blender vom ajunge la rezultatul dorit în mai puțin de două minute.

"Eu o să fac acum pentru o singură porție și o să pun două lingurițe de cacao. Foarte important pentru toate ingredientele pe care le folosim, să fie ingrediente de calitate. Avem maca care spuneam că este așa un boost de energie, semințele de chia pentru grăsimi sănătoase o linguriță din fiecare este suficient. Deci o banană bine coaptă, foarte important când facem smoothie să folosim banane coapte și, în general, sunt mai sănătoase și o să dea și dulceața.

Și pentru un gust mai interesant, Sorina adaugă și puțin ghimbir.

"Ghimbirul este picant, este un antiinflamtor, un antioxidant, deci mai vine și cu alte multe beneficii pe lângă gust. Și spuneam și de aceste ciuperci medicinale, adaptogene, care sunt foarte, foarte sănătoase. Eu includ cât pot ori în smootheuri, ori dacă fac prăjituri. Adăugăm și laptele, aici din nou, în funcție de cum vrei să-l faci, mai gros, mai lejer. Recomand să adaugi și niște gheață, mie îmi place să fie rece"

Deci, recapitulăm, se adaugă toate ingredientele într-un blender și se mixează totul la viteză mare, timp de maxim două minute.

Și, foarte important, înainte de a consuma orice altceva, imediat după ce ne-am trezit e important să bem un pahar cu apă.

"Am dormit opt ore, nu ne-am hidratat și corpul are nevoie de apă și apa o să ne dea energia de care avem nevoie.

Sorina mai are pentru noi încă o alternativă. Însă, aceasta nu va mai avea nici culoare și nici gustul cafelei.

"Avem nevoie de o bază de citrice și am aici o portocală, pe care o să o storc, dar o să vreau să folosesc totuși și fructul nestors și o să o combin cu această mandarină sau aș putea să folosesc cealaltă jumătate de portcoală, ca să rămână și niște fibre. Punem mandarina în blender, sucul de portocale, o linguriță de oțet de mere, spuneam că adăugăm și niște ghimibir. Și avem ingredientul special – turmericul. Eu am aici un turmeric proaspăt, este foarte, foarte sănătos. El este super alimentul cel mai sănătos din lume. Și un splah de apă.

Iar pentru un gust dulceag, putem folosi curmale.

"Și am aici o curmală, dar o să pun doar jumătate, pentru că este destul pentru acest shot"

Și gata, blenderul poate fi pornit, la fel, la viteză maximă și pentru cel mult două minute.

"Vezi ce culoare frumoasă are, chiar mai frumoasă decât cafeaua. Așa este, este super colorat și are foarte, foarte mulți nutrienți. Haide, este timpul să dăm noroc cu acest shot. Ia să vedem! Sper să îți placă la fel de mult ca smoothe-ul cu cacao, e un pic diferit, poate e ceva ce nu ai mai încercat până acum, dar merită că este super healthy. Zi cu spor să avem! Și voi la fel", mai spune Sorina.

