Care este cantitatea optimă de proteine de care avem nevoie

Proteinele au devenit o preocupare majoră atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Consumate din alimentație sau sub formă de suplimente, acestea contribuie la creșterea masei musculare, susțin sănătatea oaselor, reduc tensiunea arterială și ajută la pierderea în greutatea.

Deși au atât de multe beneficii, specialiștii ne avertizează că acestea nu trebuie consumate în exces. Nutriționistul sportiv Șerban Damian ne explică care este cantitate optimă, dar și cine are cu adevărat nevoie de prafuri sau batoane proteice.

"Proteinele sunt extrem de importante pentru ca intra in structura tuturor celulelor, practic nu exista partea a corpului care sa nu aibe o structura proteica. Deci au un rol structural, insa intra si in alcatuirea unor formatiuni din organism, anti-corpi, hormoni, deci aspecte extrem de importante pentru buna functionare a organismului nostru.", a spus medicul Şerban Damian.

Proteinele sunt esențiale pentru buna functionare a organismului, mai ales in procesele prin care alimentele sunt transformate in energie. De asemenea, reprezinta un aspect important in cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor și a adolescentilor. Lipsa lor este asociată cu senzația de foame, pierderea masei musculare, schimbări ale dispoziției, somn de slabă calitate sau incapacitatea de a atinge obiectivele fitness.

"Un aport insufiecient de proteine conduce la imbolnavire si dupa la deces. Sunt cazurile extreme de infometare cand oamenii ajung sa decedeze pentru ca au prea putine proteine in alimentatie. Un barbat ar trebuie sa aiba in jur de 0,8 un gram de proeteine per kg pe zi, iar femeile in jur de 0,7 pe zi.

Suplimentele proteice au devenit foarte populare în ultimii ani. Deși anterior era ceva care avea legătură exclusiv cu sportul, din ce în ce mai mulți oameni le includ în dieta lor zilnică. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când sunt combinate cu o dietă controlată și o activitate fizică adecvată, modificările fizice sunt vizibile mult mai repede. De regula, alimentele de provenienta animala au tendinta sa reprezinte surse de proteine complete, in vreme ce proteinele din surse vegetale sunt, in general, incomplete. Exista insa si anumite plante ce contin proteine complete, de exemplu, semintele de chia, produsele din soia, quinoa.

"Suplimentele nutritive sunt benefice in sport, pentru ca ele au avantajul de a aduce acei nutrienti in momente cheie. Si poate ca timpul pana la urmatoarea masa este mai lung si atunci astfel de suplimente sunt extrem de benefice in momente cheie. Pot fi si sub forma lichida, sub forma de batoane, sunt produse imbogatite si sunt utile, tocmai in scopul acesta cand ai nevoie de un aport mai mare de proeteine. Nu trebuie sa fie luat ca si un desert, sunt alimente care aduc proteina atunci cand chiar este nevoie de ele. In anumite situatii se recurge la un supliment nutritiv, atunci cand nu putem sa ne asiguram cantitatea doar din alimentatia obisnuita.", a mai spus acesta.

Exista anumite diete bogate in proteine, care sunt foarte populare la momentul actual, precum dieta Atkins si dieta Zone. Deși se crede ca dietele bogate in proteine ajuta la reducerea grasimii, scaderea in greutate si la dezvoltarea muschilor, expertii in nutritie nu sunt de acord cu depasirea cantitatii recomandate.

"Un exces mare poate sa puna un stres suplimentar asupra rinichilor si a ficatului, pentru ca ele nu trec prin tubul digestiv deci exista procese metabolice care sunt puse la treaba suplimentar. Chiar si un sportiv nu are motiv de a consuma mai mult de 2 g per kg, adica dublu fata de un om obisnuit.", a mai spus medicul nutriţionist.

Prea putini oameni se obosesc sa citeasca etichetele de pe produsele alimentare. De cele mai multe ori alegerile se fac dupa pofte, inspiratie de moment, atractivitatea ambalajului, vreo reclama vazuta la tv sau ... pret. Însă, un aspect important despre proteine este ca atunci cand doriti sa le adaugati in alimentatia dumneavoastra suplimentar, sub forma unor shake-uri sau batoante, trebuie sa fiti atenti si la restul ingredientelor.

"Intotdeauna este bine sa verificam si eticheta pentru ca ne intereseaza sursa proteinelor, ne intereseaza cati aditivi sunt acolo, zaharul, deci compozitia la modul general, sa nu ne luam doar asa ca e imbpogatit cu proteine.", a mai spus medicul.