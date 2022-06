Ce boli se pot transmite la epilare. Reguli de igienă de respectat

Specialiștii recomandă alegerea cu grijă a salonului în care îți faci această procedură. Altfel, te expui la o mulțime de afecțiuni, dintre care face parte și hepatita B.

"Sunt destul de multe riscuri legat de partea de ceară nesterilă sau ceară care a fost refolosită și marea majoritate a cosmeticienelor folosesc aceeași ceară de mai multe ori, în aceeași zi de obicei", a spus Balcangiu-Stroescu Gabriel, medic specialist dermatolog.

România este una dintre puținele țări în care ceara pentru epilat se refolosește, dar nu este singura problemă din saloanele de cosmetică. Fiți foarte atente dacă persoana care vă epilează se spală pe mâini și dacă folosește mănuși de unică folosință.

"Riscul este de infecții ale pielii, de stafilococi, de streptococii, care se rezolvă de obicei cu terapii antibiotice și necesită consult de specialitate. Ulterior, avem riscul de a apariție a fire de păr crescute sub piele, care duc la granuloame sau la alte probleme", a mai spus medicul.

O altă regulă de igienă care ar trebui urmată este folosirea unei spatule noi la fiecare aplicare de ceară. Însă, nici așa, riscurile nu dispar în totalitate.

Arsura termică, exfolierea prin traumă mecanică a pielii, a stratului superficial a pielii, mai ales în zona de mustață se întâmplă. Bineînțeles, după aceea pielea rămâne foarte sensibilă și mai ales în sezonul cald se poate hiperpigmenta, nu mai zic de riscul de hipopigmentare, care sunt și mai greu de rezolvat.

De asemenea, după procedură, specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare și îngijirea cu atenție a zonei.

"Am pățit-o și eu în trecut, am plecat într-o vacanță după ce am făcut o zonă foarte mică pe spate cu ceară și atunci am decis să achiziționez un laser în clincă de remodelare, pentru că am condus opt ore până în Grecia, căldură mare, mi s-a stricat tot concendiu, pentru că am fost roșu cele opt zile în care am rămas și inflamat", mai spune medicul.

În ultimii ani, multe dintre cliente optează pentru epilarea definitivă cu laser.

"Eu consider că este o procedură medicală. Eu tot timpul setez parametrii laserului, pentru că ține foarte mult de fototipul cutanat, există diferite tipuri de păr, există boli endocrine, care pot să ne ducă la sabotajul procedurii și bineînțeles trebuie să avem în cap și riscurile post-laser", a adăugat medicul.

Dacă nu se face instructaj post-procedură, riscul de infecții crește foarte mult. Sunt interzise, câteva săptămâni după depilare, mersul la piscină, la sala de fitness, expunerea la soare sau la aparate de bronzat.

"Cu toate că tehnologia a evoluat, există riscuri. Hiperpigmentarea post-inflamatorie, niciodată o piele agresată, indiferent de tipul de tehnologie, nu trebuie expusă la soare, chiar dacă folosim protecție. Eu recomand 3 săptămâni înainte de a ne expune la soare sau a pleca în vacanță să facem ultima ședință, mai ales pe zonele deschise, vorbim de picioare, și cu trei săptămâni după", recomandă medicul dermatolog.

Epilarea cu laser nu trebuie efectuată în caz de diabet, epilepsie, cancer, herpes pe zona de tratament, infecții pe piele, boli endocrine și tulburări hormonale, boli de sânge și arsuri solare sau piele bronzată excesiv.