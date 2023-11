Ce riscuri apar când nu există un echilibru între muncă şi viaţa personală

Echilibru sau flexibilitate între viața personală și cea profesională? Deseori avem impresia că timpul nu ne este suficient și jonglăm cu diferite sarcini. Echilibrul între viața profesională și viața personală ar trebui să înseamne armonie.

Sursa foto: Freepik.com

O viață împlinită ajută la îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă și reduce stresul.

Cand vorbim despre lipsa echilibrului intre munca si viata personala ne referim in special la munca prelungita in detrimentul timpului liber.

Acest lucru poate afecta sanatatea, poate creste nivelul de stres si afecteaza relatiile cu cei din jur.

Activitatea profesionala nu ofera doar independenta financiara. In plus, ne ofera o rutina zilnica, un sens, sustine relatiile cu cei din jur intr-o anumita masura, stimuleaza activitatea, ofera un sentiment de utilitate, de apartenenta. Cand nu exista, insa, un echilibru, poate creste nivelul de oboseala si stres.





Un echilibru intre viata profesionala si cea personala poate avea beneficii in ambele sensuri. Poate creste productivitatea la locul de munca, motivatia, eficienta, calitatea muncii, creativitatea. De asemenea, ajuta la mentinerea sanatatii mentale si fizice.

O viata profesionala echilibrata ajuta la reducerea complicatiilor legate de sanatate si reduce riscul aparitiei diferitelor boli grave inclusiv boli de inima si hipertensiune.

Echilibrul dintre viata profesionala si viata personala poate fi obtinut prin 3 aspecte: schimbari in mediul de lucru, schimbari in viata personala si schimbari in atitudinea individuala. In primul rand, e important sa iti descoperi valorile si sa stabilesti un plan de petrecere a timpului liber.

Gandeste-te la ceea ce este important pentru tine, cat timp acorzi familiei, muncii, pasiunilor, intereselor si ce ar fi de facut ca sa imbunatatesti asta.