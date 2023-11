Gripă vs Răceală. Ce trebuie să faci dacă te îmbolnăveşti

De multe ori, gripa este confundată cu răceala și invers. Ambele sunt infecții virale respiratorii și împart anumite simptome, dar sunt cauzate de virusuri diferite.

Sursa foto: Freepik.com

Specialiștii spun că gripă debutează brusc și violent, se manifestă mult mai intens și poate conduce la complicații severe. Cum le deosibiți și ce trebuie să faceți atunci când apar primele semne de răceală, vedeți chiar acum în materialul următor.



"Lunile predispuse pentru apariția acestor viroze ar fi septembrie, octombrie şi noiembrie. Nici gripa nu este departe de a se dezlănțui, sunt deja cazuri de gripă.", a spus medicul Toader Mioriţa, medic primar ORL.



Răceala și gripa sunt două dintre cele mai frecvente infecții respiratorii. Virusurile gripale și cele care determină răceala sunt foarte contagioase, transmițându-se cu ușurință de la un om la altul prin secrețiile care sunt eliminate atunci când cineva bolnav strănută, tușește sau vorbește.





"În ceea ce privește viroza banala este vorba despre o indispoziție, depinde acum nu toate aceste simptome sunt prezente la toate persoanele, nasul înfundat, rinoree, scurgerea de secreții din nas, de obicei apoase. Pot apărea și stări febrile, peste 38 de grade Celsius.",a mai spus medicul.



Prima recomandare a specialiștilor în cazul acestor viroze este izolarea. Atât copiii, cât și adulții ar trebui să evite contactul cu alte persoane.



Gripă este mult mai mult decât o răceală severă și poate conduce la complicații, chiar mortale, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile și nevaccinate. Vorbim de sugari, copii sub 5 ani, adulți peste 65 de ani, femei însărcinate, persoane cu boli cronice, precum astm, boli de inima, boli renale și diabet, persoane obeze, dar și despre personalul sanitar. În fiecare an, în Uniunea Europeană își pierd viață până la 40.000 de persoane din cauza complicațiilor gripei, informează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.



"În cazul gripei, simptomele sunt mult mai serioase, însemnând stare generală alterată, stări febrile, dureri musculare, nas înfundat, dureri de cap, dureri de gât, dar starea generală este de obicei foarte afectată, persoană care gripă simte nevoia să stea în repaus să se izoleze.", a mai adăugat această.



Medicii spun că în aceste situații și alimentația este foarte importantă. Este recomandat un regim slab în grăsimi, bogat în fructe, legume, supe, ceaiuri și desigur carnea- de preferat fiartă și o hidratarea corespunzătoare.



Atât în cazul adulților cât și al copiilor se poate folosi și o metodă veche, din bătrâni, care are un efect miraculos.

"Inhalații cu apă și sare grunjoasă sunt foarte bune. Într-un ibric se pune apă şi sare. Se lasă să clocotească şi inspiră acel abur.", mai spus medicul.