Lucruri de care să ții cont dacă vrei să te muți într-o altă țară. Sfaturi utile de la Ana Dragalina, de profesie psiholog și scriitor

"Cea mai importantă recomandare pe care eu o fac pentru o persoană care vrea să se mute într-un loc nou este să își amintească că indiferent de locul unde pleacă o să plece cu sinele, deci să nu creadă că un loc nou le va rezolva toate problemele. Sigur că la început o să fim entuziasmați, o să ne placă foarte mult, însă, plecăm cu noi și la un moment dat acele probleme nerezolvate, acele credințe limitative o să iasă la suprafață, deci trebuie întâi să lucrăm cu noi, să ne pregătim și să vedem ce așteptări avem de la loc, ce vrem să obținem.

Un alt element foarte important pe care eu personal îl recomand este să plecăm cu economii, pentru că odată ajunși acolo nu vrem să funcționăm din frică, din disperare. Și mie îmi scriu foarte multe persoane care îmi spun "Ana, vreau și eu să mă mut în Bali, să îmi dau demisia. Însă, nu știu ce să fac, pentru că nu am foarte mulți bani, mă gândesc să cumpăr un bilet de avion și voi vedea eu". Ei bine, această atitudine nu mi se pare sănătoasă. Recomand ca în primele patru-șase luni să aveți economii, să stați liniștiți. Nu sunt neapărat bani pentru zile negre, ci banii relaxării, așa îmi place mie să îi numesc, pentru a fi în acest spațiu de creare, de a primi oportunități, de a funcționa din iubire de viață, nu din frică, nu din stres.

Un alt element foarte important pe care eu l-am făcut a fost să mă documentez cu oamenii care au făcut asta și au reușit, pentru că nu ne interesează părerile oamenilor care au fost plecați din țară și s-au întors pentru că nu au fost fericiți sau pentru că nu s-au acomodat sau nu le-a plăcut. Și, de asemenea, nu ne interesează părerea celor care nu au plecat niciodată. Așadar, eu vă invit să vorbiți cu oamenii care au făcut asta și au reușit. Ei vă vor spune și cum au depășit anumite situații, pentru că pentru absolut nimeni nu este totul roz, reprezintă foarte multă muncă, sunt foarte multe situații de rezolvat. Un alt element pe care l-am observat la oamenii cu care am stat de vorbă, care s-ar putea să ne deranjeze un pic este singurătatea. Evident, plecăm într-un loc nou, eu personal am plecat și în Bali și în Dubai singură, nu cunoșteam foarte multe persoane, dar am găsit oportunități. În fiecare oraș mai dezvoltat există o comunitate foarte mare și există grupuri pe facebook, există grupuri pe Facebook unde expații împărtășesc tot felul de probleme, tot felul de evenimente.

Și nu în ultimul rând, eu recomand oamenilor care vor să plece într-un loc nou să nu aibă așteptări. Întotdeauna vor exista situații la care noi nu ne-am gândit. Însă, mottoul meu în viață este că Dumnezeu nu face greșeli și dacă Dumnezeu îmi da anumite greșeli sau anumite situații, eu cred că am capacitatea să le fac față sau vor să mă ghideze într-o anumită direcție sau vor să mă învețe anumite lucruri. Și atunci am renunțat la Bali pentru Dubai după 3 ani, pentru că am considerat că aici sunt mai multe oportunități profesionale în cariera mea de terapeut și scriitor, spre deosebire de Bali unde doar am învățat și am acumulat informație", a explicat psihologul Ana Dragalina, în cadrul emisiunii Numai de bine.

