Semne că ai lipsă de vitamina D. Cele mai frecvente simptome

60% dintre români suferă de deficit de vitamina D. Acesta se manifestă prin oboseală, pierderea densității osoase, durerile musculare și deteriorarea sistemului imunitar.

Sursa foto: Freepik.com

Din nefericire, prea puțin din aportul necesar poate fi acoperit din alimentație pentru a ne menține sănătoși.

"Vitamina D e un hormon lipidic un hormon liposolubil pe care il gasim foarte des in tesutul adipos. Referitor la importanta vitaminei d sunt foarte multe subiecte discutate in comunitatea stiintifica si in lumea media, efectele dovedite este ca e unul dintre jucatorii din metabolismul fotcalcic si din copilarie ajuta la dezvoltarea scheletului.", a spus Teodor Eugen Oprea, specialist endocrinolog.

Vitamina D poate juca un rol important și în menținerea unui sistem imunitar puternic, fiind un nutrient solubil în grăsimi și unul dintre cei 24 de micronutrienți esențiali pentru buna funcționare a organismului.

Vitamina D este produsă de corpul uman atunci când pielea este expusă la lumina soarelui. Alimentele precum peștele gras, uleiurile de pește, ouăle, produsele lactate fortificate și unele cereale fortificate sunt, de asemenea, surse de vitamina D.

"In mod natural, raportul de vitamina D vine din doua surse, expunerea la soare si resura alimentara, cu mentiunea ca resursa alimentara e foarte saraca in vitamina D si e foarte greu de a ne mentine capitalul de vitamina d din alimente. Ca surse, cele mai celebre sunt uleiurile de peste, uleiul de cod, ficatul TAIE de fapt, peste tot in lume solutia pentru vitamina d este suplimentarea cu produse farmacologice, care contin dieferite forme de vitamina D.", a mai spus acesta.

Specialiștii vorbesc despre nouă semne care pot indica o deficienţă de vitamina D în organism: oboseala, problemele legate de somn, durerile osoase, depresia sau anxietata, căderea părului, slăbiciunea musculară, pierderea poftei de mâncare, răcelile frecvente sau pielea palidă.