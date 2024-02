”Tinerețe fără bătrânețe” - așa ar putea suna sloganul pentru colagen, dacă citim lista de beneficii. Colagenul este o proteină esențială prezentă în organismul uman și este o componentă de bază a țesuturilor conjunctive, cum ar fi pielea, oasele, tendoanele, cartilajele și ligamentele.

Colagenul reprezintă aproximativ 30% din totalul proteinelor din corpul uman și oferă rezistență, elasticitate și structură acestor țesuturi.

Sonia Argint, blogger, a vorbit, în cadrul emisiunii Numai de bine, despre experiența sa cu acest ingredient minune și despre rolul pe care l-a avut colagenul în viața ei.

”Colagenul este cea mai răspândită proiteină din organismul uman. Undeva la 20-25% din corpul nostru conține colagen și este un element care acționează cumva ca un liant în organismul nostru, adică la nivelul pielii, la nivelul părului, la nivelul articulațiilor, al oaselor, această proteină dă un fel de flexibilitate, de elasticitate”, explică Sonia Argint.

Producția de colagen nu se oprește complet, dar ea poate încetini semnificativ odată cu vârsta de 25 de ani.

”De atunci, în fiecare an, scade cu 1%. Numai că noi ajungem să observăm acest declin al nivelului de colagen din organism abia undeva la 35-40 de ani, când este foarte vizibil”, mai precizează Sonia Argint.

Există mai multe tipuri de colagen în organism. De exemplu, colagenul de tip 1 este prezent în piele, tendoane și oase, în timp ce colagenul de tip 2 se găsește în cartilaje.

Alimente care stimulează în mod natural producția colagenului în organism

”Alimentația pe care o avem poate să fie un prieten sau poate să creeze carențe. Tocmai de aceea, este bine să mâncăm alimente verzi, frunze verzi, spanac, broccoli, mulți antioxidanți din fructele de pădure, din citrice, desigur, carne, ouă, pește, în special somonul”, explică Sonia Argint.

Sursele alimentare pot furniza aminoacizi esențiali și substanțe nutritive care susțin sinteza colagenului în organism, dar colagenul în sine nu se găsește în alimente.

”Eu nu sunt specialist. Vreau să fac acest disclaimer de la bun început și anume că orice supliment este bine să fie recomandat de medicul la care mergi, de un nutriționist, de un specialist.

În ceea ce mă privește, eu am început să iau colagen acum câțiva ani. Am trecut prin diverse branduri de colagen pe care le-am luat, pentru că există și lichid, există și sub formă de pulbere și ceea ce am observat este că atunci când l-am nimerit pe cel bun a avut un impact extraordinar de bun asupra articulațiilor mele. Mă durea un genunchi. Nu mai puteam să alerg. Și atunci am început să iau un anumit tip de colagen și, la un moment dat, după vreo două luni, am remarcat că nu mă mai doare genunchiul”, menționează Sonia Argint.

Mulți oameni aleg să ia suplimente cu colagen în mod regulat, zilnic, ca parte a rutinei lor de îngrijire a pielii și a sănătății articulațiilor. Această abordare poate ajuta la menținerea nivelurilor de colagen și la susținerea sănătății țesuturilor pe termen lung.

”De asemene, este foarte important de menționat faptul că acest colagen nu trebuie luat singur. Tot timplu trebuie suplimentat cu vitamina C, pentru că vitamina C este cea care îl fixează. Există studii prin care se spune că un aport extra de zinc și de cupru ar putea să ajute”, mai explică bloggerul Sonia Argint.