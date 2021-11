Top 5 vitamine şi minerale pentru organismul femeii

"Femeia modernă le face aproape pe toate și cumva trebuie să fim foarte atente atât la imunitatea noastră, cât și la sistemul nostru nervos, digestiv și să nu uităm și de celelalte sisteme esențiale pe care o femeie trebuie să le îngrijească", a spus Angelina Cozma, lifestyle coach, în cadrul emisiunii Numai de bine de la Antena 3.



Orice dezechilibru provocat de lipsa nutrienților necesari conduce la carențe, care, în timp, pot afecta sănătatea.



"Din cauza exploatării masive a solului, a numărului de populație pe care trebuie să îl acoperim din punct de vedere alimentar, al industrializării, calitatea alimentelor noastre a scăzut extrem de mult. Ca să îți dau un exemplu. Acum 16 ani, dacă mâncai o banană, îți acopera nevoia totală de B-uri pentru o zi, astăzi, ar trebui să mănânci minim 8 banane", a mai spus Angelina Cozma





Astfel, unele femei recurg la varianta cea mai simplă – un supliment care conține o mulțime de vitamine și minerale. Însă, conform specialiștilor, nu este întotdeauna cea mai bună soluție, întrucât unele dintre ele au cantități foarte mici de anumite minerale, în timp ce altele pot fi în cantități foarte mari, dar absolut inutile pentru organism.



"Cei care își doresc să introducă un supliment în viața lor, consider că în primul rând ar trebui să verifice dacă există sau nu o carență. Însă, ca să vorbim despre lucruri generale și despre ceea ce observ și studiez în viața de zi cu zi, nicio femeie nu am întâlnit încă care să nu aibă o carență de magneziu".



Majoritatea femeilor reușesc să obțină aproximativ 230 de miligrame de magneziu în fiecare zi, cantitate mai redusă decât cea recomandată, care este 310 miligrame pentru femeile până la 30 de ani și cu 10 miligrame mai mult pentru femeile de peste 30 de ani.



"Magneziu participă la sute de procese în corpul nostru și o femeie modernă a ajuns să aibă carențe masive de magneziu, care susține per general sănătatea feminină".



Apoi, Vitamina D joacă un rol foarte important în sănătatea sistemului osos și muscular. Principala sursă pentru aceasta este expunerea la soare. Motiv pentru care, în sezonul rece, femeile ar trebui să-și procure singure doza necesară.



"Viatmina D este unul dintre cei mai importanți pro-hormoni din corpul nostru, care participă la extrem de multe procese pentru a avea o imunitate puternică, are foarte mare legătură cu ce înseamnă sistem reproducător, digestiv, cardiovascular, osos, piele. Ultimele studii ne arată că peste 80% din femeile care suferă de acnee nu ar trebui să caute problemele în altă parte, ci să înceapă cu cea mai simplă analiză, cea de vitamina D".



La fel de important este și aportul de Omega3, care joacă rol antiinflamtor și asigură rația de grăsimi sănătoase.



"Și, desigur, probioticele, pentru că sistemul digestiv este unul din cele mai afectate atunci când vorbim despre o femeie modernă".



După vârsta de 25 de ani, potrivit specialiștilor, începe să scadă producția de colagen. Nu se poate măsura cu exactitate cantitate de colagen existentă în corp, însă, încep să existe dureri la nivelul articulațiilor, masa musculară se slăbește, iar pielea își pierde din elasticitate și apar ridurile.



"Nevoile noastre cresc de la o zi la alta din ce în ce mai mult și aș adăuga cu siguranță produse antiinflamatoare, cum este curcumina și cum este, desigur, colagenul. Teoretic, studiile ne spun că de la 25 de ani, în medie, pierdem din corp cam o lingură de colagen. Imaginează-ți până la ce minim ne putem duce până la 30, dacă nu avem grijă să facem prevenție"



Un plan corect trebuie alcătuit în funcție de vârstă. O femeie de 20 de ani, care plănuiește o sarcină, va trebui să ia nutrienți diferiți comparativ cu o femeie care a ajuns la menopauză. Iar vitaminele și mineralele de care aveți nevoie la 30 de ani nu vor fi suficiente și la 50 de ani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal