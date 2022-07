Vacanţele departe de oraş, din ce în ce mai preferate de români

Poposim în regiunea Moldovei, la 25 de kilometri de centrul orașului Iași. Astfel, descoperim tradițiile din acea zonă și învățăm cuvinte noi. De exemplu, tu știi ce înseamnă lejancă?

Turismul rural este cea mai spectaculoasă formă de turism din România ultimilor 25 de ani. România se situează în topul 10 al ţărilor cu agroturism şi turism rural dezvoltat, alături de Franţa, Austria, Spania, Italia, Grecia, sau pe plan mondial, de California, Brazilia, Taiwan și Filipine. Numărul din ce în ce mai mare de pensiuni agroturistice, cadrul natural deosebit, tradiţiile şi obiceiurile bine păstrate sunt atuuri în favoarea turismului rural şi a agroturismului din ţara noastră.

"Avem în zona de aici, în Poiana cu Cetate, de multă vreme, achiziționat cu 13 ani în urmă și ne-am gândit încet, încet să facem o căsuță după placul nostru. Am plecat de la un design simplu, cu o casă pe partier. Cu timpul, am observat că erau prieteni care voiau să vină cu noi și am lărgit spațiul la cinci dormitoare și living.", a spus Gabriel Acasandrei, administrator.

Turismul rural a fost practicat în România multa vreme în mod neorganizat, ca rezultat a necesității turiștilor de a găsi un mod de cazare accesibil si cu un grad de confort mai ridicat decât în cazul campingurilor sau cabanelor.

"Noi am făcut ca pentru noi, să fie plăcut, să fie util, ca o casă în care să locuim cu tot ce este nevoie."

Astfel, cei mici au descoperit ce înseamnă o parte din viața rurală din Moldova. La țară merită mers pentru a scăpa de gălăgie și de aerul poluat, pentru un somn adânc și pentru a te trezi cu cântatul cocoșului, pentru o zeamă de gâină de casă, pentru o țuică de prune și pentru a paște vaca pe deal.

În viitor, Poiana cu Cetate ar putea deveni o destinație turistică importantă pentru zona Moldovei.