Marcel Ciolacu, despre condamnarea Elenei Udrea: ”Contează mult educația, anturajul”

Marcel Ciolacu a declarat joi, în direct la Antena 3, că nu comentează decizia judecătorilor în cazul Udrea.

”Nu am comentat o decizie a unui magistrat, nu o să fac nici acum. Nu pot să mă bucur sub nicio formă, am cunoscut-o puțin pe Elena Udrea, cred că o dată sau de două ori ne-am văzut.

Contează foarte mult educația de bază pe care o primim și anturajul pe care ni-l alegem.

Totuși, cea mai mare calitate a unui creștin e smerenia și trebuie să ne aducem câteodată aminte de acest lucru”, a spus șeful PSD, Marcel Ciolacu, joi, la emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

Elena Udrea se întoarce la închisoare. Judecătorii de la Instanța Supremă i-au respins joi contestaţia în anulare formulată la decizia de condamnare în dosarul Gala Bute, care prevedea șase ani de închisoare pentru fostul ministru al Turismului.