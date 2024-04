El este Antonio, tânărul român care merge la NASA cu proiectul său despre călătoria în spațiu: "Am transformat un lucru cu impact negativ, într-un lucru cu impact pozitiv"

Tânărul român care va revoluționa călătoria în spațiu, merge la NASA și este înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României".

Antonio Florin Iordache, elev în clasa a XI-a, în cadrul liceului teoretic Jean Monet din București, fondatorul clubului de inginerie spațială a luat locul 4, după ce a creat o spație spațială.

"Proiectul meu include un așezământ spațial pe care oamenii ar trebui să locuiască în mod constant, destul de departe de Pământ. Se află pe luna lui Saturn-Titan, orbitează în jurul ei.

Am zis să nu ne aventurăm în necunoscut și să ne ducem pe o lună deoarece un așezământ spațial este mult mai sigur pentru că poate fi testat pe Pământ", a spus tânărul la Antena 3 CNN.

Întrebat ce găsim pe stația spațială pe care a creat-o, Antonio a spus:

"Găsim grădinile de eficiență, o invenție pe care am creat-o cu cactuși detașabili pentru a planta pe vertical, mult mai eficient orice fruct și legumă.

Roboți inteligenți am sub formă de radar care se pun pe bombe sau aruncătoare pentru a viza mai ușor țintele.

Întrebat cât a durat să lucreze la acest proiect, Antonio a spus:

"M-am apucat de anul trecut de când am creat grupul de aerospațială, doar că ideea a venit pe parcurs. Ideea mea a fost de a transforma un lucru cu impact negativ, într-un lucru cu impact pozitiv pe viitor pentru omenire.

În acest grup suntem opt copii, împreună cu coordonatoarea noastră Ileana Lăzărescu și cofondatorul Ciontoiu Paul Antonio.

Pasiunea pentru ingineria spațială am descoperit-o acum doi ani.

Problema la noi în țară este că nu suntem finanțați de guvern. Consider că ar avea bani să ne dea, dar subiectul este complicat și riscant.

Întrebat ce va face după finalizarea clasei a XII-a, tânărul a spus:

"Plănuiesc să ajung la o facultate din America pentru a continua studiile de inginerie spațială și pe viitor să ajung la NASA", a mai precizat Antonio.