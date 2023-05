Conferinţa Naţională "Iaşi - polul excelenţei în sănătate", cel mai important eveniment regional al lumii medicale şi farmaceutice

La Iaşi a avut loc cel mai important eveniment regional al lumii medicale, academice şi al industriei farmaceutice. Polul excelenţei în sănătate, un brand pentru inima Moldovei prin performanţa profesioniştilor şi în beneficiul a milioane de oameni, a reunit peste 60 de speakeri şi peste 120 de participanţi.

Problema investiţiilor în infrastructura medicală, dar şi finanţarea sistemului de sănătate din România au fost temele principale dezbătute de cei peste 60 de speakeri în cadrul Conferinţei Naţionale "Iaşi - polul excelenţei în sănătate".

"Cred că este benefică această focusare pe un Iaşi aflat într-o zonă defavorizată. A fost o vreme în care chirurgia românească a fost dominată de ieşeni şi îl numesc pe Hortolomei, îl numesc mai departe pe Burghele, şi mai avem şi internişti", a declarat prof. univ. dr. Vasile Burlui, preşedinte fondator al Universităţii Apollonia.

Participanţii au vorbit şi despre soluţiile pentru creşterea calităţii actului medical.

"Priviţi unde reuşeşte o fabrică de la Iaşi să îşi vândă produsele. 22% în America de Nord, 23% în Europa, şi în special pe piaţa centrală şi nord-europeană. De departe, suntem cel mai important producător de produse sterile pentru infecţii care se combat cu medicamente beta-lactamice, dar uitaţi ce echilibrat s-a dezvoltat această fabrică în timp", a declarat Ioan Nani, directorul general al Antibiotice Iaşi.

Investiţiile în sănătate nu se opresc, însă. Reprezentanţii locali sunt determinaţi ca sistemul medical să ajungă la cel mai înalt nivel.

"Cele mai mari investiţii care s-au făcut în ultima perioadă în municipiul Iaşi au fost în educaţie şi sănătate. Avem spitale, şi noi, şi Consiliul Judeţean, toate trebuie să rămână o preocupare continuă şi, spunem noi, că am reuşit oarecum să ne ridicăm nivelul, an de an, prin aducerea şi de investiţii cât se poate de calificate la nivelul tehnologiilor actuale, dar şi oameni profesionişti care le exploatează", a explicat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

"Într-o Românie pe care o dorim din ce în ce mai inteligentă şi mai dezvoltată trebuie să le spunem tuturor românilor: Iaşiul chiar este un pol de excelenţă în sănătate. Două restanţe are România, sau noi avem pentru această zonă a Moldovei, mai mult sau mai puţin defavorizată: autostrăzile şi spitalul regional de urgenţă. Tragem nădejde şi mulţumim tuturor partenerilor că în acest an vom pune primele cărămizi", a precizat şi Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Numele Iaşi, polul excelenţei în sănătate este reprezentativ. Asta pentru că nume mari ale medicinei româneşti, şi nu numai, au urmat cursurile universităţilor de aici.

"Sunt absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, sunt ieşean, şi în 2001 am decis să urmez rezidenţiatul în Franţa, pe care l-am terminat în universităţile Tolouse şi Grenoble. Am început chirurgia cardiovasculară, am devenit medic specialist. În 2013, după 12 ani, m-am întors în ţară", a declarat Victor Costache, profesor universitar şi fost ministru al Sănătăţii.

Printre participanţi s-a numărat şi actualul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, care a transmis un mesaj important cadrelor medicale: "Să fim consecvenţi, să avem bună credinţă în primul rând şi bună voinţă atunci când luăm decizii şi când ne desfăşurăm activitatea de zi cu zi, noi la Ministerul Sănătăţii, facem acest lucru şi totdeauna sunt deschis pentru parteneriate sincere cu autorităţile locale în folosul comunităţilor pe care dânşii le conduc".

Conferinţa Naţională "Iaşi - polul excelenţei în sănătate" a fost organizată în cadrul proiectului România Inteligentă.