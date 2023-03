Prima şcoală independentă energetic din Moldova se află într-o comună: "Avem nevoie să facem economie"

Într-o comună mică din Bacău se regăsește singura școală independentă energetic din Moldova.

Sursa foto: Profimedia Images

Școala Gimnazială Măgirești din Județul Bacău, deservește puțin peste 100 de elevi, și face parte dintr-o comunitate de aproximativ 4000 de locuitori. Unitatea de învățământ beneficiază de un proiect privat privind energia electrică.

"Avem nevoie să facem economie, într-u cât bugetele sunt mai mici. Văzând experiența proprietarilor particulari care au putut aplica la Agenția Fondului pentru Mediu pentru amplasarea de panouri fotovoltaice în gospodării, iar facturile dumnealor acum sunt mici, chiar spre zero, am beneficiat de o sponsorizare și am instalat panouri fotovoltaice pe un corp al clădirii, Școlii Măgirești unde acum avem o economie foarte mare", a declarat primarul comunei Măgărești, Câdă Ionică.

60 de panouri fotovoltaice au fost montate pe acoperișul şcolii, iar consumul de energie este asigurat chiar şi în totalitate.

Școala mai beneficiază și de alte dotări de ultimă generație, precum o tablă interactivă SMART, video proiector, laptopuri și alte gadgeturi.