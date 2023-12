Românii vor primi bani pentru împăduriri. Codul Silvic se schimbă

10.000 de hectare de teren din România vor fi împădurite în cadrul primei campanii naționale, care adună deja în acest an peste 1.000 de proiecte. În cadrul acestor proiecte, românii primesc asistență și bani pentru ca pământurile lor să redevină verzi până în anul 2026.

În plus, un nou Cod Silvic, care prevede pedepse aspre pentru hoții de lemne, ar putea stopa măcelul asupra pădurilor României.

Sunt teme dezbătute astăzi în cadrul conferinței "România redevine verde – Trei pași fără întoarcere. Un nou cod silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare", organizată de Antena 3 CNN, parte a Intact Media.

"Milioane de hectare de pădure pe care le gestionăm într-un fel sau altul sunt o resursă extrem de valoroasă a României și n-avem niciun motiv să nu folosim toate tehnologiile existente în vremurile pe care le trăim.

Fie că vorbim de LIDAR, de inteligență artificială, de măsuri extrem de moderne de determinare a volumelor de masă lemnoasă. Și văd aceste imagini. E vorba de tehnologia LIDAR pe care o achiziționăm și pe aceasta, împreună cu aparate de zbor care să ne permită să survolăm spațiul aerian al României, să vedem din aer folosind miliarde de puncte în fiecare minut și care ne vor da niște volume de masă lemnoasă și, mai ales, să verificăm de la o lună la alta, de la un an la altul, și să facem acest inventar forestier cum îl numim noi", a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

Întrebat dacă avem și specialiștii pregătiți să utilizeze aceste sisteme digitale avansate, Mircea Fechet a spus că România a dovedit de-a lungul timpului nu doar că are cei mai buni specialiști în silvicultură, dar a dovedit că are și cei mai buni IT-iști şi are oameni pregătiți să se ocupe de tot ce înseamnă digitalizare.

"Eu, personal, atunci când merg la serviciul SUMAL în Ministerul Mediului, vă mărturisesc că mă simt ca într-un loc care nu seamănă cu un birou obișnuit din minister, pentru că acolo există foarte multă tehnologie, există monitoare pe fiecare perete, există o muncă în în fiecare minut al activităților prin care, folosind tehnologia și folosind toate informațiile digitale, să gestionăm mai bine, spun eu, sistemul de urmărire al masei lemnoase", a mai spus ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

Proiectul noului Cod Silvic a fost trimis, marţi, către toate ministerele pentru avizare, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

Codul silvic vine cu modificări dure, a anunţat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Printre cele mai importante modificări din Codul Silvic se numără: coborârea pragului pentru furt de lemne, care a scăzut la jumătate, şi confiscarea maşinii cu care s-a produs infracţiunea.

