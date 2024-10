Ce trebuie să ştim despre creditul ipotecar FOTO: Getty Images

Creditul ipotecar este unul dintre cele mai avantajoase credite prin care românii îşi cumpără locuinţe, însă trebuie să avem în vedere o serie de aspecte importante pe care le aflăm din rubrica lui Andrei Perianu, Safe Income.

Vorbim despre un instrument la care se gândesc foarte mulți români atunci când vor să-și cumpere o casă, și anume creditul ipotecar. El vine cu foarte multe avantaje, dar cred că e important să vorbim despre cum ar trebui să ne plănuim acest moment, cum trebuie să strângem acel avans, cum ne uităm la dobânzi și alte lucruri care ne pot impacta pe parcurs. Gabriela Folcuț, director executiv la Asociația Română a Băncilor, vine cu informații importante.

Andrei Perianu: Ne gândim foarte mulți dintre noi la un credit ipotecar și ne poate ajuta pe foarte mulți dintre noi, mai ales la început de drum. Cum ar trebui să ne uităm la aspectele care ne pot impacta pe termen lung, care sunt avantajele, care sunt oportunitățile și care sunt lucrurile care sunt un pic mai grave, dacă ne uităm la dobânzi, la costuri... La ce ar trebui să ne uităm?

Gabriela Folcuț: În primul rând, ar trebui să ne facem o analiză de buget să vedem dacă avem capacitatea să ne împrumutăm, până la ce nivel avem această capacitate să ne împrumutăm și, esențial, dacă putem să rambursăm acel credit. Și atunci analiza bugetului trebuie să privească pe un orizont de 10-20 de ani. Totodată, în momentul în care facem această achiziție, trebuie să analizăm foarte bine nevoile noastre locative și amplasamentul imobilului pe care dorim să-l achiziționăm pentru că la un moment dat s-ar putea să dorim să îl închiriem sau să-l vindem. În momentul în care am făcut această analiză și am ajuns la concluzia că avem capacitatea să rambursăm un credit ipotecar care este pe o perioadă destul de lungă, atunci putem să începem să comparăm ofertele de credit în funcție de dobânda anuală efectivă. După ce am ales banca potrivită, ne adresăm funcționarul lui bancar și din discuție vom afla cu ce avans trebuie să venim noi în această discuție. Dacă avem un avans mare, atunci creditul va fi mai mic și rata pe care o plătim este mai mică. Vom afla ce sumă se califică pentru noi și totodată care este rata pe care noi trebuie să o plătim pe parcursul unui credit, în funcție de gradul de îndatorare pe care îl avem. Foarte important, în momentul în care ne alegem un credit ipotecar, dobânda este variabilă, poate nu pe toată perioada, dar pe o lungă perioadă de timp este variabilă. Și atunci, atenție, rata poate să crească.

Andrei Perianu: Aici voiam să te întreb ceva foarte important... Noi spunem că în România toți cei care au un salariu se pot împrumuta sub o formă sau alta, dar mai important este că am văzut în ultima perioadă dobânzi care fluctuează. Poate o parte dintre români au început cu o rată la bancă care era de 1000, de 2.000 lei. Acum au văzut că acea rată s-a dublat, poate a ajuns la 2.000 lei, la 4.000 lei. Cum putem anticipa, cum putem analiza perioadele acestea de dobânzi fluctuante și cum ne putem proteja? Ce decizii putem să luăm aici?

Gabriela Folcuț: Crizele sunt cele care determină creșterea dobânzilor, scumpirea banilor. Am tranzitat o perioadă a banilor scumpi. Acum banii se ieftinesc, în sensul în care dobânzile se reduc. E foarte important să facem această analiză în ceea ce privește riscul de dobândă, pentru că în momentul în care am luat un credit, în momentul în care dobânda este ridicată, așteptarea este să scadă, dar asta nu înseamnă că până orizont de 20 de ani nu va crește. Iar dacă am luat un credit că dobânda este la minim istoric, atunci să ne așteptăm să crească.

E foarte important să discutăm cu banca despre toate aceste lucruri, să vedem ce tip de dobândă ni se potrivește, dobândă variabilă pe toată perioada sau dobândă fixă în prima perioadă, după care devine variabilă, să discutăm cu banca ce tip de rambursare ni se potrivește, cu rate egale sau cu rate descrescătoare, să întrebăm funcționarul bancar, să cerem o simulare pentru a vedea ce tip de rambursare este potrivit pentru noi. E foarte important să depunem cererea de credit la bancă în momentul în care ne-am hotărât ce tip de credit să luăm și care este banca potrivită pentru noi. Totodată, trebuie să știm că putem să rambursăm anticipat în orice moment. La credit putem să refinanțăm un credit, iar în momentul în care am ajuns în ipostaza neplăcută de a nu putea plăti creditul, ne putem adresa imediat. De fapt, trebuie imediat să ne adresăm be băncii pentru a apela la o metodă de restructurare.

În situația în care nu am găsit o soluție favorabilă nouă ne adresăm la Centru de Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul bancar, care soluționează gratuit și în termen de maxim 90 de zile diferendul.