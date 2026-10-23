Implanturile dentare: cele mai frecvente mituri și ce trebuie să știe pacienții

Implanturile dentare sunt una dintre soluțiile moderne pentru înlocuirea dinților pierduți. Foto: Getty Images

Implanturile dentare sunt una dintre soluțiile moderne pentru înlocuirea dinților pierduți, însă în jurul lor există numeroase mituri, de la durere și riscul de respingere de către organism până la aspectul artificial sau durata de viață. Prof. dr. Horia Barbu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, ce este adevărat și ce nu despre implanturile dentare și de ce îngrijirea de după intervenție este esențială.

Implanturile pot înlocui unul sau mai mulți dinți lipsă, iar în anumite situații pot susține lucrări care refac întreaga dantură. Pentru ca rezultatul să fie unul bun pe termen lung, contează însă atât planificarea tratamentului, cât și igiena orală și controalele periodice.

Implantul dentar este dureros?

Horia Barbu susține că intervenția nu ar trebui să provoace durere și atrage atenția că apariția durerii după inserarea implantului trebuie evaluată de medic.

„Fals. Nu doare deloc implantul nici când îl pui, nici după ce-l pui. Dacă pacientul spune a doua zi că îl doare, este o mare problemă. Nu are voie să doară sub nicio formă”, a explicat medicul.

Organismul poate respinge implantul dentar?

Un alt mit este că organismul nu va accepta implantul, deoarece acesta este un corp străin. Potrivit lui Horia Barbu, implanturile sunt realizate, de regulă, din titan, un material utilizat de zeci de ani și în ortopedie.

„Fals, pentru că implantul este format din titan și acest titan se folosește în ortopedie de peste 80 de ani. Noi suntem niște mici copii față de ortopezii care folosesc proteze de șold și de genunchi de atâția zeci de ani. Este foarte bine tolerat și biocompatibil”, a declarat acesta.

Dacă nu am suficient os, nu pot să-mi pun implant?

Lipsa unei cantități suficiente de os nu exclude automat posibilitatea unui implant dentar. În anumite cazuri, medicul poate recomanda proceduri de augmentare osoasă, prin care volumul osului este refăcut înaintea sau în cadrul tratamentului.

„Fals. Sunt cazuri, în special la pacienții tineri, și prin tineri înțelegem până la 65-70 de ani, care au nevoie de os. Acolo unde nu ai os, trebuie să-l crești. Implantul îl pui acolo unde are nevoie proteticianul, astfel încât lucrarea să fie corect poziționată”, a explicat Horia Barbu.

Implanturile dentare sunt doar pentru tineri?

Vârsta înaintată nu reprezintă, în sine, o contraindicație pentru implanturile dentare. Acestea pot fi o soluție și pentru persoanele în vârstă care au pierdut dinți din cauza bolii parodontale, a fracturilor dentare, a cariilor profunde sau a infecțiilor de la nivelul rădăcinii.

„Fals. Implanturile sunt pentru toată lumea, în special pentru cei mai în vârstă care au pierdut deja dinți. Poate fi vorba despre o afectare parodontală, un dinte fracturat, o carie profundă sau o infecție la vârful rădăcinii. Pacienții în vârstă au clar nevoie de implanturi”, a spus medicul.

Indicația se stabilește însă individual, în funcție de starea generală de sănătate, de osul disponibil și de sănătatea țesuturilor din jurul dinților.

Implanturile dentare au garanție pe viață?

Deși sunt concepute pentru a rezista mulți ani, implanturile dentare nu pot avea o durată de funcționare garantată pe viață. Horia Barbu explică faptul că planul de tratament trebuie să țină cont de evoluția stării de sănătate a pacientului și de factorii care pot afecta implantul.

„Implanturile trebuie gândite medical. Atunci când pui un implant, trebuie să faci un plan de tratament cu tine, cu organismul și cu pacientul, undeva peste 15, poate chiar între 15 și 20-25 de ani. Cam atât trebuie să stea un implant. Nu pot să-i garantez unui pacient că o să stea întotdeauna”, a declarat acesta.

Potrivit medicului, problemele pot apărea în timp dacă pacientul fumează, dezvoltă diabet, nu respectă programul de igienizare sau nu își îngrijește corect dantura.

Mai sunt necesare controalele stomatologice după implant?

Faptul că un dinte a fost înlocuit cu un implant nu înseamnă că pacientul poate renunța la controalele stomatologice. Dimpotrivă, monitorizarea periodică ajută la identificarea timpurie a eventualelor complicații.

„În România controlul se recomandă la șase luni, dar în Anglia se recomandă la patru luni, pentru că din patru în patru luni poți să prevezi și să vezi mai devreme când apare o mică problemă, o complicație”, a explicat Horia Barbu.

Intervalul optim de control poate varia însă în funcție de riscurile fiecărui pacient și de recomandările medicului stomatolog.

Implanturile dentare arată artificial?

Un implant dentar este inserat în os și nu este vizibil. Partea care se vede în cavitatea orală este coroana dentară fixată pe implant, iar aspectul final depinde de forma și culoarea acesteia, de poziționarea implantului și de sănătatea gingiei.

„Fals. Implanturile nu se văd, pentru că ele sunt în os. Implantul se integrează în os, iar osul îl protejează. Gingia este, de fapt, cea mai importantă și ea dă estetica”, a explicat medicul.

Horia Barbu a subliniat că rezultatul estetic depinde de poziționarea corectă a implantului și de realizarea unei lucrări protetice potrivite.

Te umfli după inserarea implantului dentar?

După o intervenție de implantologie poate apărea o inflamație locală, însoțită uneori de umflătură. Aceasta nu înseamnă automat că s-a instalat o infecție.

„Pacienții, de multe ori, confundă umflătura cu infecția. «M-am umflat și am luat antibiotic». Păi, dacă te-ai umflat, îți trebuie ceva care să te desumfle. Este o inflamație, un antiinflamator”, a explicat Horia Barbu.

Medicul a adăugat că tratamentul antiinflamator recomandat poate reduce umflătura după intervenție. Totuși, medicația trebuie stabilită de medic, iar o inflamație care se agravează, durerea intensă sau febra necesită evaluare stomatologică.

Implanturile dentare fac parte din medicina viitorului?

Deși sunt asociate cu stomatologia modernă, implanturile dentare sunt utilizate de mai multe decenii. Ele permit înlocuirea dinților lipsă fără a fi necesară șlefuirea dinților vecini pentru realizarea unei punți dentare.

„Implanturile fac parte de 40 de ani din medicina viitorului și niciun pacient acum nu mai acceptă, sau foarte puțini acceptă, să-i șlefuiești doi dinți vecini ca să pui o punte. Așa se făcea pe vremuri. Acum, sub nicio formă. Noi nu putem să recomandăm așa ceva. Nu este etic, nu este corect medical”, a afirmat medicul.

Alegerea între un implant, o punte dentară sau o altă soluție se face însă în funcție de situația clinică a fiecărui pacient.

Ce este pașaportul implantului dentar și de ce este util?

Pacienții care își pun implanturi dentare ar trebui să păstreze documentele și informațiile despre sistemul folosit. Acestea pot fi utile inclusiv atunci când au nevoie de tratament în străinătate.

„Ideal așa se face. Te gândești că ai un implant în gură, te duci într-o țară străină, se întâmplă ceva, se deșurubează coroana sau trebuie strânsă. Nu vrei să fii inestetic într-o țară străină. Te duci cu pașaportul, măcar o poză, și îi spui: «Am implantul ăsta»”, a explicat Horia Barbu.

Documentul, cunoscut drept pașaportul implantului, conține informații despre sistemul utilizat și poate ajuta medicul să identifice componentele compatibile pentru o eventuală intervenție.

Igiena orală și controalele periodice, esențiale după implant

Succesul tratamentului nu depinde doar de intervenția chirurgicală. După inserarea implantului, pacientul trebuie să respecte recomandările medicului privind igiena orală, să se prezinte la controale și să țină sub control factorii de risc, precum fumatul și boala parodontală.

În lipsa îngrijirii corespunzătoare, pot apărea inflamații și complicații ale țesuturilor din jurul implantului, care pot fi dificil de tratat dacă sunt descoperite târziu.

Implantul dentar poate reprezenta o soluție eficientă pentru înlocuirea dinților pierduți, însă menținerea rezultatului pe termen lung presupune monitorizare și îngrijire constantă.