Obiceiul zilnic nociv care afectează fertilitatea. "Poate grăbi menopauza cu până la 5 ani"

Viața modernă, cu toate provocările ei: cariera, casa, distracțiile, alte priorități, face ca oamenii să amâne conceperea unui copil, de multe ori prea mult, forțând limitele organismului uman, care nu sunt chiar așa de largi precum ne-am dori. După vârsta maternă de 35 de ani, obținerea unei sarcini poate fi o provocare. Cu atât mai mare cu cât trece timpul.

Expertul în medicină reproductivă Corina Manolea a discutat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre cum vârsta influențează fertilitatea și despre soluțiile disponibile pentru femeile care întâmpină dificultăți la conceperea unui copil.

„De la vârsta de 35 de ani, femeile intră într-o categorie de vârstă reproductivă avansată, ceea ce presupune o șansă mai mică de a obține o sarcină, atât pe cale naturală, cât și prin tratamente de fertilizare”, a explicat medicul Corina Manolea. Cu toate acestea, ea subliniază că vârsta de 35 de ani este doar o linie de demarcație, iar fertilitatea femeilor poate varia semnificativ. „Este important de menționat că, între 30 și 40 de ani, multe femei pot rămâne însărcinate fără probleme, dar după 40 de ani, obținerea unei sarcini devine mult mai dificilă”, a adăugat medicul.

De asemenea, tehnologiile de reproducere asistată au evoluat semnificativ în ultimele decenii. „Fertilizarea in vitro, care se practică de aproape 50 de ani, a cunoscut progrese considerabile, atât în ceea ce privește tehnologiile din laboratorul de embriologie, cât și în medicamentele utilizate pentru stimularea ovulației. Aceste avansuri au permis multor femei să își îndeplinească visul de a deveni mame, chiar și la vârste mai înaintate”, a explicat Corina Manolea.

În contrast cu femeile, bărbații au o fertilitate mult mai constantă pe parcursul vieții. „Bărbații generează spermatozoizi pe toată durata vieții, iar fertilitatea lor nu scade dramatic, ca în cazul femeilor, odată cu vârsta”, a precizat medicul. Cu toate acestea, fertilitatea masculină nu este imună la influențele vârstei. „Chiar și la bărbați, fertilitatea scade treptat pe măsură ce îmbătrânesc, dar într-o măsură mult mai mică decât la femei”, a mai spus medicul.

Stilul de viață joacă un rol crucial în fertilitate. Supraponderalitatea, fumatul și alimentația nesănătoasă pot reduce șansele de a rămâne însărcinată și pot crește riscul de avort spontan. „Vârsta rămâne cel mai important factor de risc pentru fertilitate, dar un stil de viață sănătos poate face diferența”, a adăugat medicul. Astfel, femeile care doresc să-și păstreze fertilitatea pentru o perioadă mai lungă sunt încurajate să adopte un stil de viață echilibrat, să evite fumatul și să limiteze consumul de alcool și alimente procesate.

Medicul Corina Manolea a subliniat că obiceiurile zilnice nocive, precum fumatul, consumul excesiv de alcool, alimentele procesate și lipsa unui stil de viață echilibrat, au un impact semnificativ asupra fertilității, atât la femei, cât și la bărbați.

Fumatul, de exemplu, este un factor major de risc pentru fertilitatea feminină. „Femeile care fumează în jurul vârstei de 20 de ani și continuă să fumeze pot intra la menopauză cu până la 5 ani mai devreme decât ar fi făcut-o dacă nu ar fi fumat”, a explicat medicul. Mai mult decât atât, fumatul afectează calitatea ovulelor și scade șansele de concepție, dar și riscul de avort spontan.

În cazul bărbaților, fumatul și consumul de alcool pot afecta calitatea spermatozoizilor și, implicit, fertilitatea. Medicii recomandă evitarea acestor obiceiuri pentru a proteja sănătatea reproductivă.

Medii poluate, cum ar fi expunerea la aer poluat sau la substanțe chimice toxice, pot afecta și ele fertilitatea. „Ovulele unei femei se dezvoltă și se maturizează în corpul ei pe parcursul vieții și sunt sensibile la factorii de mediu. De aceea, mediul în care trăim poate avea un impact semnificativ asupra sănătății reproducerii”, a concluzionat medicul.

Pentru femeile care amână momentul nașterii, medicul recomandă să nu aștepte prea mult înainte de a solicita ajutor medical. „Dacă o femeie nu reușește să rămână însărcinată după un an de încercări (pentru cele sub 35 de ani), este recomandat să consulte un specialist. Pentru femeile de peste 35 de ani, recomand să se prezinte mai devreme, la șase luni, deoarece vârsta are un impact major asupra fertilității”, a mai adăugat expertul.

În cazul în care fertilitatea naturală este afectată, soluțiile de fertilizare in vitro (FIV) sau utilizarea ovocitelor donate pot fi opțiuni viabile. „Unele femei de 40, 41, 42 de ani pot încă să rămână însărcinate folosind propriile ovocite, mai ales în cazul în care au parte de un tratament personalizat și tehnologii avansate”, a adăugat aceasta.

