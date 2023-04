Topul celor mai importante aspecte cu impact asupra calității vieții la români | Dr. Constantina: "Să mâncăm puţin şi bun"

Un nou studiu a depistat, comparativ cu octombrie 2021, diferențe semnificative de percepție asupra aspectelor care influențează calitatea vieții, precum odihna, alimentația, răsfățul cu moderație, sportul sau echilibrul între viața personală și cea profesională.

Sursa foto: pexels.com

Medicul Ruxandra Constantina a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, despre topul celor mai importante aspecte cu impact asupra calității vieții.

Aspecte importante cu impact asupra calității vieții românilor

67% alimentația

54% somnul/odihna

45% echilibrul dintre viața personală/cea profesională

34% activitate sportivă

28% răsfățul cu moderație

"În actualul context în care prețurile au crescut enorm, oamenii ar trebui să mănânce mai puțin și mai bun, adică fără calorii goale, ci alimente cu substanțe nutritive (fibre, vitamine, proteine ​​de calitate), alimente care să ne ofere nutrienții și energie necesare desfășurării activităților. Trebuie să consumăm alimente care ne hrănesc, nu care nu potolesc foamea și ne creează plăceri gustative.

De asemenea, foarte important pentru români a devenit somnul. Somnul are un efect covârșitor asupra sănătății. Dacă nu dormim, nu doar că ne trezim obosiți, dar nu scade și capacitatea de concentrare, devenim nervoși și mâncăm compulsiv. Pentru a ne menține sănătoși trebuie să dormim între şapte şi opt ore, sub nicio formă sub şase ore. Pe termen lung, tulburări de somn nu afectează sănătatea, cât și starea de spirit.", a spus medicul Ruxandra Constantina, miercuri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea de la Antena 3 CNN.

Cum a afectat valoarea de scumpiri calitatea vieții

78% alimentație

51% echilibru viața personală/cea profesională

49% somn/odihnă

37% consumul de tutun

36% sport

31% consum de alcool

"Echilibrul este de opt ore de muncă, opt ore de somn și opt ore în care ne relaxăm și petrecem timp cu prietenii și familia. Pe lângă acest echilibru este bine să ne și răsfățăm. Fie că mâncăm o felie de pizza sau de tort, din când în când este bine să nu oferim aceste recompense.", a mai spus medicul.

Factori și aspecte importante în viața românilor

85% o casă primitoare

84% nevoia de a dormi mai bine

80% echilibrul emoțional

78% starea de spirit

80% starea fizică

81% starea financiară

83% familie/prieteni

"Peste 70% dintre români au constat că sunt mai mulțumiți acum în 2023 decât acum doi an de curățenia din casă. Atenție, nu trebuie să exagerăm cu curățenia din casă. Scopul vieții este să ne facem câte o plăcere, să ieșim cât mai mult, mai ales în natură sau alte țări.

Pentru a avea toată ziua energie, este bine să facem câteva exerciții de respirație dimineață când aerisim camera, să ne hidratăm, să luam un mic dejun sănătos și să nu uităm să păstrăm echilibrul între viața personală și cea profesională.", a mai adăugat medicul.

2023 vs 2021: topul aspectelor considerate satisfăcătoare