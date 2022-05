Dr. Adrian Marinescu, despre variola maimuţei: "Începe cu o simptomatologie care seamănă cu gripa"

"Despre variola maimuţei vorbim din 1958. Şi de atunci încoace au fost mii de cazuri, mai ales în continentul african. În 1970 a fost primul caz la om, în Congo", a spus medicul Adrian Marinescu.

"În situaţia în care pacientul infectat are erupţia - în acel moment are riscul de a transmite. Ne vom aştepta ca în momentul în care cineva este infectat şi are un contact prelungit în familie să apară cazuri. (...)

Cetăţeanul nu trebuie să fie îngrijorat, trebuie să fie doar prudent. Lumea medicală şi autorităţile sanitare, şi vorbesc de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ar trebui să intre în alertă pentru că monitorizarea care va urma în viitorul apropiat e de făcut", a spus medicul, luni seară, la Antena 3.

Variola maimuţei. Care sunt simptomele?

Începe întâi cu o simptomatologie care seamănă cu gripa, declară dr. Adrian Marinescu. Pacientul face febră, are dureri musculare şi articulare, stare generală modificată şi simte oboseală. Apoi apare erupţia.

Simptomele sunt adesea ușoare, deși leziunile pot fi pruriginoase sau dureroase. Acestea includ erupții cutanate veziculoase sau leziuni pe orice parte a corpului.

Variola maimuţei. Cum se răspândește?

Variola maimuței nu se răspândește în mod normal cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intra în organism prin piele lezată, tract respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale.

Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat prelungit cu o persoană care are variola maimuței sau contact prelungit cu obiecte contaminate.