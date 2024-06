Nicolae Ciucă, despre reţeaua generalilor SRI: „Astfel de jocuri sunt absolut inacceptabile"

Liderul PNL a declarat că are încredere în justiţie şi că instituțiile statului vor clarifica toate aspectele legate de această anchetă

Sursa foto: Hepta

Nicolae Ciucă, președintele PNL, consideră că instituțiile statului trebuie să asigure aplicarea şi respectarea legii de către orice om din această ţară. Mai mult, el a subliniat că pentru activitatea unor terţe persoane care au lucrat la SRI (n.r reţeaua generalilor Coldea) nu trebuie blamată toată instituția, mai ales că ea face parte din sistemul imunitar ţării.

"Cei care trebuie să se ocupe cu acest caz sunt instituțiile statului. Noi trebuie să vedem, românii au nevoie de aceasta siguranță şi această perspectivă că instituțiile statului îşi fac cu adevărat datoria.

Iar una dintre principalele probleme care cu adevărat trebuie să fie rezolvate este siguranţa respectări statului de drept, siguranţa aplicării şi respectării legii de către orice om din această ţară.

"Eu personal nu am mai călcat în Ministerul Apărării Naţionale"

Eu personal nu am mai călcat în Ministerul Apărării Naţionale decât când am fost împreună cu premierul sau împreună cu ministrul Apărării Naţionale şi au fost discutate subiecte punctuale în care am luat decizii. În toată cariera mea nu m-am mai dus nici în unitățile unde am fost comandant, pentru că mi se pare o chestiune de respect faţă de cel care vine la comandă.

Ceea ce au făcut dumnealor e o chestiune pentru care instituțiile statului trebuie să clarifice toate aceste aspecte. Eu am încredere în justiţie. SRI este un serviciu care este în slujba ţării, în slujba cetăţenilor. Pentru activitățile unor terţe persoane care au lucrat acolo nu trebuie blamată o instituție. Vorbim de o parte a sistemului imunitar ar tării care trebuie să-şi vadă în continuare de responsabilitățile şi îndatoririle pe care le are fără sa sufere de pe urma unor foști angajați.

"Astfel de jocuri care sunt absolut inacceptabile"

În acest moment putem să venim cu o serie întreagă de idei faţă de ceea ce ar trebui să facem, pentru că este un eveniment care a constituit preocuparea tuturor cetăţenilor. Campania pe locale şi europarlamentare a fost acoperită de acest subiect. Trebuie făcut în aşa fel încât la nivelul statului, tot ce înseamnă regulile, legile, principiile să nu mai dea voie să existe astfel de fisuri prin care să poate să aibă loc astfel de jocuri care sunt absolut inacceptabile", a spus Nicolae Ciucă, liderul PNL, la Antena 3 CNN.