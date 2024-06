Marcel Ciolacu spune că scandalul Coldea afectează încrederea în statul român și cere urgentarea legilor siguranței. "Mandatele șefilor serviciilor să fie limitate la 2"

Liderul PSD a declarat că va cere soluţii în CSAT în cazul Coldea pentru a se face reguli foarte clare.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Premierul Marcel Ciolacu este de părere că scandalul dosarului în care sunt implicați mai mulți angajați ai serviciilor secrete ar trebui clarificat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

"Cazul Coldea este un precedent în acest moment creat. Are de suferit în primul rând instituția din care a făcut parte, şi statul român şi credibilitatea statului român.

În momentul în care românul se uita la televizor şi vede că oameni care au gestionat informaţii şi au creat o încrengătură pentru a scoate bani şi a face acte de corupție în momentul ăla încrederea în statul român normal că scade. De aceea am zis că este o discuție serioasă pe care trebuie să o avem instituțional. Avem o legislație depășita pe care nimeni nu şi-a asumat-o. Se pot lua măsuri imediate instituționale pentru că se semnează nişte acorduri şi contracte de muncă, presupun sau se va intra în comisiile de monitorizare", a spus premierul Marcel Ciolacu.

El a declarat că se va adresa CSAT pentru a se găsi soluţii.

"Eu, în calitate de prim-ministru, o să ridic această discuție în CSAT, împreună cu toţi directorii instituțiilor să vedem care este abordarea, grăbim modificarea legislativă, se pot lua măsuri în fiecare instituție în parte, şi facem reguli foste clare pentru toată lumea",a mai spus liderul PSD.

Mai mult, premierul este de părere că mandatele pentru anumite funcții din instituțiile statului ar trebui limitate.

"Consider că mandatele pentru un şef pentru un director la SRI, SIE, SPP sau la orice serviciu trebuie să fie limitat la două mandate. România a intrat într-o zonă de democrație stabilă, consolidat. Trebuie să avem şi legislaţia care să prevadă acest lucru", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Marcel Ciolacu, despre anchetarea lui Coldea la DNA: "Să vedem despre ce e vorba"

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat, cu privire la anchetarea de către DNA a fostului şef executiv al SRI, Florian Coldea, că trebuie ca magistraţii să se pronunţe mai întâi în acest dosar.

„Nu am comentat niciodată nicio decizie a niciunui magistrat, indiferent dacă vorbim de procurori sau de judecători. (...) Nu-l cunosc pe domnul general Coldea, l-am văzut de maxim două ori în viaţă, nu am avut prilejul. Domnul Coldea a fost şef la SRI parcă pe timpul domnului Băsescu, nu ? (...) Ce-mi doresc, fără să comentez vreo decizie, îmi doresc să nu mai trăim ce am trăit, pentru că întotdeauna trebuie să existe un echilibru.

Şi anumite instituţii ale statului român au fost folosite, într-o perioadă, cumva să pară şi să arate alte lucruri decât priorităţile care erau în România", a declarat Marcel Ciolacu, într-o emisiune la România TV.

Despre varianta ca anchetarea lui Florian Coldea să fie o "manevră electorală", liderul PSD a întrebat: "Dar ce, candidează domnul Coldea la ceva? ".

„Sunt multe poveşti şi în Bucureşti şi în spaţiul public. O să aflăm la un moment dat tot adevărul, dar înţeleg că nu pentru acest lucru a fost chemat la DNA domnul Coldea. Haideţi să vedem deciziile magistraţilor, să vedem despre ce e vorba. Nu judecăm la televizor oamenii", a declarat Ciolacu