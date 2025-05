Prima confruntare. George Simion acuză „falia satanistă”. Nicușor Dan: „România nu-și permite aventura”

Prima confruntare Nicușor Dan - George Simion

Cei doi candidați au răspuns timp de aproximativ 20 de minute mai multor întrebări ale membrilor de sindicat prezenți în sala de la Palatul Parlamentului. Nicușor Dan și George Simion au arătat că au viziuni contrare în ce privește deprecierea leului. De asemenea, în timp ce candidatul AUR s-a concentrat mai mult pe a face promisiuni și a-și ataca contracandidatului, candidatul independent a făcut dese refereri la reușitele din primul său mandat de edil în București, dar și la imaginea pe care România trebuie să o proiecteze în fața Uniunii Europene alegând un candidat care prezintă mai multă „încredere”.

Iată întrebările și răspunsurile candidaților:

Radu Soviany: Pe timpul discursurilor dumneavoastră, cursul de schimb a stat la 5,12 lei, nu s-a dus nici în sus nici în jos, în condițiile în care piața financiară a stat nemișcată luni, iar abia de marți s-a dus psihoza leului și deprecierea peste 5,1. Întrebarea mea este următoarea și încep cu domnul Simion: Cine credeți că este vinovat pentru psihoza declarată de lovitura de curs și dacă veți ajunge președintele României veți desecretiza rapoarte care să arate eventualii autori? Aceași întrebare și pentru domnul primar.

George Simion: Din informațiile pe care le am au fost anumite companii care au pariat împotriva leului, dumneavoastră puteți confirma, când voi avea acces la această informație cu siguranță o voi prezenta pentru că a fost o mișcare electorală cât se poate de penibilă, românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni. Dacă mă întrebați cine e de vină pentru deficitul bugetar uriaș, vă pot spune cert că e peste 9,3%, atunci cu siguranță o să arăt către cei care au fost la conducere pentru că e responsabilitatea lor.

Nicușor Dan: Eu nu vreau să, și asta e o diferență, nu orice se întâmplă în lume sau în România e rezultatul unei conspirații. Am avut același efect după rezultatul din noiembrie. Și vreau să vă spun două lucruri: vă amintesc conferința mea de ieri de la ora 18 în care am încercat să calmez acest fenomen și să dau asigurări de stabilitate, pe de altă parte, din nou și din nou, dacă ne uităm la oameni care promit ce vor face trebuie să vedem ce au făcut ei. Iar eu sunt cel care a luat Primăria Capitalei cu datorie curentă de trei sferturi din venituri ei anual și am dus-o peste ratingul național.

Dumitru Costin: Pomeneam mai devreme de ReArm EU, în contextul actual fiecare stat membru UE își face prorpiile evaluări privitoare la alocarea de resurse financiare pentru a fi investite în acest program, chiar dacă suma vehiculată e uriașă, 800 de mld de euro, banii puși la dispoziție statelor UE sunt bani oferiți ca și împrumuturi, adevărat cu dobânzi ok. Dar altă sursă de bani o reprezintă fondurile structurale. În momentul de față s-a luat în discuție ca o parte importantă de bani vor fi luați din banii alocați din fondul social european care merg către două programe: programul educație și ocupare și un program în care trebuie să investim resurse financiare pentru reducerea sărăciei. Deci cele două programe vor fi văduvite. Întrebarea este în ce măsură veți determina noul Guvern al României să transparentizeze acest demers și în ce măsură vă veți implica ca aceste alocări să fie transparente, corecte?

Nicușor Dan: Când vorbești de viitor să te uiți la trecut. Am venit primar și aveam vreo 50 de cereri de chemare în judecată pe legea accesului la informații publice și vreo 20 de procese în care primarul dădea în judecată jurnaliști și acum nu avem niciunul. Nu este, nu cred că poate să existe vreo suspiciune de lipsă de transparență la cineva care s-a luptat pentru legalitate și transparență 20 de ani. În ceea ce privește banii, aici e chestiunea cea mai importantă: cum facem să echilibrăm bugetul pentru că e nevoie de bani pentru militari, sunt patru linii esențiale: unu combaterea marii evaziuni fiscale, doi absorbția de fonduri europene, trei reducerea de cheltuieli ale statului și patru controlul companiilor statului. De aici vine echilibrul financiar care să permită bani și pentru militari și pentru toate nevoile societății.

George Simion: Noi facem parte deja dintr-o arhitectură de securitate care se numește NATO. Și e foarte bine că facem parte din NATO și UE, dar nu trebuie să confundăm ce face UE și NATO. UE trebuie să fie un spațiu economic comun la care să aibă acces toate cele 27 de membre și NATO trebuie să se ocupe mai departe de chestiuni legate de securitate. Toate programele care n-au fost duse la bun sfârșit despre învățământ dual, mentorat, trebuie să continue. Odată erau un milion de locuri de muncă în industria minieră, s-au închis minele, s-au alocat bani pentru fel de fel de programe, acum programul european în vogă în care și-au făcut firme toate rudele politicienilor se cheamă fondul de tranziție justă și după-aceea ce s-a întâmplat nu a avut loc o reconversie socială și au plecat românii noștri în Diaspora. Sunt sătul să merg din țară în țară să dau de foști mineri care acum culeg sparanghel în Germania și căpșuni în Spania. Avem alocat un buget corespunzător pentru înzestrarea armatei, aceste bugete ar trebui să meargă și către industria militară pentru a crea locuri de muncă bine plătite, nu s-a întâmplat, generalii și-au achiziționat mii de tablouri. De când e domnul Nicușor Dan la primăria Bucureștiului nu a crescut datoria primăriei, ci a crescut-o.

Drept la replică Nicușor Dan: Cred că tocmai asta este să ai un limbaj care să nu descurajeze piețele financiare. E logic să ai datorii în momentul în care banii ăia se duc în dezvoltare. Ce am spus eu că nu avem datorii curente și ce am mai spus am spus că acum câteva zile statul român a încercat să se împrumute de 500 de milioane și nu a venit nimeni și acum trei săptămâni, Primăria Capitalei a vrut să se împrumute de 500 de milioane și să emită bonduri de 500 de milioane și s-a scris de două ori, asta e diferența între a fi serios și a nu fi serios.

Marin Floriand: Ați menționat amândoi zona de apărare și de industrie de apărare, eu aștept de la dumneavoastră soluții. CE a lansat de curând instrumentul SAFE, cum veți utiliza acest instrument pentru a consolida industria națională de Apărare?

George Simion: Toate fondurile europene care trebuie accesate vor fi accesate pentru că l-am văzut pe înaintașul domnului Nicușor Dan că și-a făcut campanie și și-a consolidat al doilea mandat promițând fonduri prin PNRR care nu mai vin, m-am întâlnit azi cu minerii din Gorj și din Valea Jiului și între ele e o uzină care poate produce pentru armatele din zonele NATU, uzina de la Sadu, avem la Ghimbav și putem în Brașov să producem ce produc polonezii, la Cugir avem potențialul de a produce arme. Din păcate fondurile, 5 miliarde pentru echipamente din SUA fără nicio contribuție locală, președintele ale contribuții în acest domeniu, locuri de muncă bine plătite la Tohani, Sadu, Cugir, asta e soluția.

Nicușor Dan: Evident că industria noastră are potențialul de a produce. Am vizitat șantierul naval din Constanța, care produce nave comerciale, dar poate să producă oricând nave militare, avem un potențial pe aeronautic, pe vehicule, pe muniții, pe pulberi. Într-adevăr, politica de înzestrare a României a neglijat capacitățile de producție din România și tocmai de-aia românii au votat schimbare. Dar mai e nevoie de încredere în România și întrebarea pe care eu o adresez societății: pe care din aceste două opțiuni partenerii noștri europeni vor avea încredere în România?

Dumitru Costin: Cum credeți că veți putea împinge mai mult de la spate pe cei care gestionează, cel puțin în Executiv, proiecte mari de infrastructură și nu mă refer doar la infrastructura rutieră, unul din elementele incluse în ReArm vizează și creșterea mobilității? E nevoie de pus biciul pe cei care gestionează aceste resurse. Cum vedeți o implicare a vitorului președinte al României?

Nicușor Dan: După această întrebare trebuie să părăsesc dezbaterea, deoarece am programată conferință la ora 18. Legat de dezvoltarea infrastructurii: în patru ani de primărie am schimbat 200 de kilometri de conductă magistrală de termie față de 120 de kilometri toți primarii dinaintea mea. Ce poate să facă președintele, două lucruri: are în mână un instrument foarte puternic influența sa în justiție, posibilitatea de a lupta cu corupția, care paralizează multe sectoare, inclusiv zona de achiziții publice la care faceți referire, și doi președintele poate să dea o viziune, de etapizare a investițiilor care se fac în infrastructură ca ele să fie coerente. Să ne uităm la ce au făcut oamenii înainte de a promite.

George Simion: Tocmai am avut o întâlnire cu domnul Cătălin Urtoi, unul dintre oamenii care militează de o viață de om pentru autostrada A8, sunt întârzieri în special la sectorul Lețcani Ungheni, însă Asociația Hai că se poate mi-a dat garanția că având patronajul viitorului președinte și implicând acest lucru în CSAT până în 2030, maxim 2032, vom reuși să avem autostrăzile principale prevăzute care trebuiau finaliziate de Guvernele care l-au susținut și pe Nicușor Dan. La transport feroviar cheia e sancționarea celor care au în desfășurare lucrări publice și care au ajuns la a patra întârziere, două firme din Italia, una din Franța, fără să fie sancționate. Trebuie să ne concentrăm pe un nod de transporturi în zona de sud a Bucureștiului, un aeroport de marfă, și cu asigurarea infrastructurii rutiere necesare. Asta au făcut polonezii, au transformat portul Gdansk în poarta prin care au intrat multe bunuri în Europa și au încasat taxe. Trebuie să recăpătăm gloria de odinioară. Acum 50 de ani construiam Transfăgărășanul, făceam proiecte mărețe, acum închidem Valea Oltului pentru un proiect tehnic.