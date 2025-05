Pentagonul va da afară 1.000 de militari care se identifică ca transgender: "Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu rahatul ăsta"

Pentagonul va începe imediat să retragă din serviciu activ până la 1.000 de membri ai serviciilor care se identifică în mod deschis ca fiind transgender și le va acorda celorlalți 30 de zile pentru "a se autoidentifica", conform unei directive emise joi de Departamentul Apărării al SUA, scrie The Guardian. Secretarul interimar al apărării, Pete Hegseth a lăudat decizia, spunând: „Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu rahatul acesta”.

Directiva vine după ce, marți, Curtea Supremă a SUA a permis administrației Trump să pună în aplicare interdicția privind participarea persoanelor transgender în armată. Ca urmare, Pentagonul a anunțat că va examina dosarele medicale pentru a identifica și alte cazuri nedeclarate.

Potrivit oficialilor, la sfârșitul anului trecut, existau 4.240 de persoane diagnosticate cu disforie de gen în serviciul activ, al rezerviștilor, și la Garda Națională — un număr relativ mic, raportat la cei aproximativ 2 milioane de membri activi ai forțelor armate. Totuși, autoritățile recunosc că cifra reală ar putea fi mai mare, scrie The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că acești membri „vor începe procesul de separare voluntară” din armată.

Secretarul interimar al apărării, Pete Hegseth, a stârnit controverse prin comentariile sale publice.

Joi, acesta a postat un video pe X, anunțând că „după o victorie la Curtea Supremă pentru Președintele SUA, persoanele transgender sunt eliminate din Departamentul Apărării".

Într-un video postat marți pe X de Departamentul de Apărare al SUA, Hegseth a spus: „Gata cu bărbații în fustă. Am terminat cu rahatul acesta”. Declarațiile sale, percepute ca lipsite de respect și discriminatorii, au atras critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a comunității militare LGBTQ+.

. @SecDef We are leaving WOKENESS and WEAKNESS behind.



No more pronouns, no more climate change obsessions, no more emergency vaccine mandates, no more DUDES IN DRESSES.



We are done with that sh*t.” pic.twitter.com/MSunWnRYXU