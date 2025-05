Scandal la prima dezbatere prezidențială. Nicuşor Dan: „Dl. Simion e în alianță cu PSD”. Simion: „Nu mai am ce discuta”

Publicat acum 6 minute

Nicușor Dan: „Noi am venit aici la o dezbatere politică, dar să nu o dăm în politicianism. Această afirmație că guvernul e în spatele meu e o afirmație politicianistă. Domnul Simion e în alianță cu coaliția, la București, Prahova...”

Simion: „Domnul Nicușor Dan nu știe că domnul Viziteu e în primăria din Bacău unde avem o alianță, la consiliul general nu știe propria majoritate.”

Nicușor Dan: „Adevărul e că în CG sunt doi viceprimari, unul de la PSD și unul de la PNL, votați de AUR. Eu sunt cineva care înainte de a promite a făcut, am făcut la PMB, am redresat și azi avem un rating de peste patru trepte peste cel național. Am avut o politică guvernamentală nesăbuită și sunt patru lucruri pentru echilibrare – absorbție de fonduri europene și oprirea marii evaziuni fiscale, limitarea cheltuielilor nesăbuite și eliberarea pilăraiei din companiile de stat. Vreau să folosesc timpul să merg către domnul Simion și să-l întreb cum explică creșterea cursului și îi spun eu – vine din neîncrederea mediului financiar despre ce poate să facă domnul Simion – vorbește de alegeri anticipate, de emisii, de Călin Georgescu premier, de aceea a crescut cursul, de aceea avem inflație și de aceea avem rate mai mari și dobânzi mai mari și vor plăti facturi mai mari, pentru că nu reușiți să proiectați încredere, proiectați doar haos.

Simion: Eu speram din suflet că acest candidat va rămâne la adevăr și nu va folosi tehnici de manipulare. A spus publicului că eu am depreciat leul, că voi da profesorii afară, o mare minciună și a spus că voi face alegeri anticipate. Nu mai am ce discuta cu acest domn, voi discuta direct cu poporul român.”