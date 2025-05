Cât de mult s-au scumpit în doar două zile casele. Calculele care arată cum Simion pe primul loc a prăbușit piața imobiliară

Calculele arată că în doar două zile, un apartament de 100.000 de euro e acum mai scump cu 2.400 de euro.FOTO Getty Images

Leul atinge minime istorice în raport cu moneda europeană. 1 euro este aproape 5,1 lei, iar devalorizarea leului duce la scumpiri în lanţ. Căderea leului are efecte pe piața imobiliară, deoarece scumpeşte locuinţele și terenurile. Calculele arată că în doar două zile, un apartament de 100.000 de euro e acum mai scump cu 2.400 de euro.

"Din păcate, trecem printr-un moment destul de dificil al pieței imobiliare. Această creștere va pune o presiune în plus pe bugetele celor care doresc să-și achiziționeze o locuință în viitorul apropiat. Să sperăm că acesta va fi doar un foc de paie. Și pe viitor lucrurile se vor regla și vor intra într-o normalitate pe care ne-o dorim", a declarat joi pentru Antena 3 CNN Horia Ion, broker imobiliar.

El a explicat cu cât s-au scumpit apartamentele de când avem această creștere: "Dacă pentru un apartament, de exemplu, de 100.000 de euro (puțin sub 500.000 lei), acum 2 zile plăteam o sumă, acum vom plăti cu 12.000 lei în plus, aproximativ 2.400 euro, ceea ce, pentru cei care sunt la limită cu bugetul, reprezintă poate o piedică în achiziționarea locuinței pe care și-o doresc", a spus brokerul imobiliar.

Criza politică şi rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale afectează și indicii bancari. ROBOR la trei luni – cel în funcție de care sunt calculate unele rate la creditele în lei cu dobândă variabilă - a urcat la 6,47%, de la 6,08 procente, atât cât era pe data de 6 mai. Este cea mai mare valoare din ultimul an și jumătate. În ianuarie, a stagnat mai multe săptămâni în jurul valorii de 5,9%. Asta înseamnă rate în creștere în următoarea perioadă. Rata pentru un credit de 350.000 lei a crescut cu aproape 140 de lei în doar 2 zile.

Perspectivele sunt dure. Analiștii sunt de părere că am putea asista la creșteri succesive ale indicilor bancari în următoarea perioadă. Indicele IRCC pentru creditele luate după mai 2019 este 5,55% pe an. Acesta este afișat o dată la trei luni – fiind calculat ca medie artimetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare. Creșterea ROBOR se va vedea și la IRCC, însă cu o întârziere de câteva luni.



Pentru un credit de 350.000 lei, contractat pe 25 de ani, la o dobândă bazată pe ROBOR 5,90 % plus marja băncii de 2,50 %, rata lunară era de 2.794 lei. După creșterea ROBOR la 6,47 %, menținând aceeași marjă de 2,50 %, rata a urcat la 2.930 lei, adică o creștere de 136 lei.