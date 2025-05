BNR anunță un nou curs istoric pentru euro, care a ajuns la 5.0991 lei

Un nou curs istoric pentru moneda euro. Foto: GettyImages

Un nou curs istoric, a doua zi la rând în care moneda euro crește în raport cu moneda națională peste valoarea de 5 lei. Banca Națională a României a afișat, miercuri, un curs de 5.0991. Anterior, și pe piața interbancară, euro se apropia de 5,1 lei.

Moneda naţională s-a depreciat și miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5.0991 lei, în creştere față de ziua de marți, când a depășit pragul de 5 lei și se tranzacționa cu 5,0378 RON. Luni, valoarea euro în raport cu leul era de 4,9775 lei.

De asemenea, miercuri, Banca Naţională a României a anunţat o nouă creştere semnificativă a indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei. ROBOR la trei luni a urcat de la 6,08% pe an ieri, până la 6,47% pe an, iar indicele la şase luni a crescut de la 6,16% la 6,53% pe an.

Potrivit datelor publicate de BNR, majorarea zilnică de 0,39 puncte procentuale pentru ROBOR la trei luni reprezintă cea mai mare creştere înregistrată de la începutul anului 2022. În ultimele cinci luni, variaţiile zilnice ale acestui indice au fost, în medie, de doar 0,01 puncte procentuale, iar săptămânile de stagnare nu au fost rare.

Purtătorul de cuvânt al BNR a declarat, marţi, la Antena 3 CNN, că presiunea asupra leului, alimentată de tensiunile din pieţele regionale şi de nivelul ridicat al inflaţiei, va determina creşteri ale ratelor dobânzilor şi implicit ale indicelui ROBOR.

Economiștii avertizează că „ne poate aștepta un dezastru de proporții catastrofale dacă România merge către direcția anti-Occident”. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, și analistul Iancu Guda au explicat, marți seară, la Antena 3 CNN, care ar putea fi consecințele economice în România dacă după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale ar câștiga George Simion.

„Este o presiune pe cursul valutar. A fost gestionată adecvat azi. Deprecierea e totuși de numai două procente, e o depreciere mică. Am depășit un prag psihologic și emoția e mare, dar Banca Națională face tot ce poate pentru a nu pierde din mână o situație care dacă e pierdută din mână o dată mi-e greu să cred că o mai prindem înapoi”, a explicat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.