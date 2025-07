„Aduc aer din Predeal”: La primăria din Slatina s-au pus două aere condiționate cu 80.000 de lei. Edilul dezvăluie ce firmă le-a montat

Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, la Direcția de Administrare Străzi și Iluminat Public din Slatina, unde au fost montate aparatele de aer condiționat de 80.000 de lei. Sursa foto: Mario de Mezzo

Edilul din Slatina, Mario de Mezzo, a dezvăluit că, în primăria pe care o conduce, a descoperit două aparate de aer condiționat care au costat 80.000 de lei. Acesta se declară șocat și spune că prima dată a sperat să fie o greșeală în documente. El a dat detalii, marți, despre cum s-au cheltuit banii și cine a beneficiat de contract, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Firma care a montat aparatele la Direcția de Administrare Străzi și Iluminat Public din Slatina este a soțului senatoarei PNL, Gabriela Horga, a dezvăluit Mario de Mezzo la Antena 3 CNN. Contractul a fost alocat firmei Euro Audit Service în cadrul unui proiect pe fonduri europene în valoare totală de 22 de milioane de lei.

„Soțul doamnei Horga a câștigat această lucrare cu PSD-ul. Felicitări, mă bucur că lucrările sunt transpartinice. Nu ținem cont de culoarea politică. Colega mea de la Partidul Național Liberal, Doamna senator, cum se zice, a livrat două aere condiționate în valoare de 80.000 lei.

Eu nu fac nicio acuzație, pentru că acuzația ar fi dacă n-ar fi susținută sau dacă aș arăta cu degetul. Eu am spus ce am descoperit șocat. În momentul în care, prin hotărâre de Consiliu Local a trebuit să trecem echipamentele în administrare către Direcția de Administrare Străzi și Luminat Public, am constatat că cele două aere condiționate costă 80.000 lei. Inițial am crezut că nu văd bine, că sunt 8.000 lei și ca să vă spun drept și așa mi s-a părut un pic mult, dar 8.000 lei aș fi putut înțelege. Doar că m-am uitat și am văzut 80.000 lei, adică am văzut bine 16 - 17.000 de euro, două aere condiționate și vă spun deschis, am fost extrem de curios să le văd, pentru că există posibilitatea să fie niște aere condiționate, eu știu, profesionale, care să răcească, hale întregi, care să coste 80.000 lei.

Când am ajuns la DASIT, la colegii mei, și am văzut că sunt două aparate obișnuite, cu două unități în spate, și alea au costat 80.000 lei, am fost șocat. Eu am factura. Oricine, doamna Horga, oricine e curios să vadă, poate să-mi solicite factura și o fac publică. Acele două aparate de aer condiționat au costat 80.000 lei. Am fost absolut șocat.

Nu a fost încredințare directă. Este într-un proiect, este într-unul dintre cele mai mari proiecte europene pe care fosta administrație le-a avut, de 22 de milioane de euro, pe care l-a câștigat firma soțului doamnei Horga. Să știți că eu m-am gândit că poate aceste aere condiționate, de aproape de 80.000 lei, poate aduc aerulul de la Predeal. Eu sunt ok, să consume curent, dar să aducă aer de Predeal. Dacă ar aduce aer de Predeal sau de Sinaia, aș înțelege lucrul ăsta. Da, vedeți, mie îmi lipsesc echipamentele să testez dacă cumva ele chiar fac aer de Predeal.”, a precizat Mario de Mezzo, la Antena 3 CNN.

„Deci eu sunt în acord cu Euroseria Audit Service, unde ei nu răspund la întrebare. Întrebarea mea este așa: Euro Audit Service a livrat către Primăria Slatina două aparate de aer condiționat în valoare de 80.000 lei? Sigur, în cadrul unui proiect care a fost verificat de ADR, care a fost contestat, care a fost pe fonduri europene, care a fost de iluminat public. Tot ce spun ei e adevărat.

Întrebarea mea rămâne: au livrat două aparate de aer condiționat de 80.000 lei și dacă răspunsul la această întrebare este da, atunci să vină dumnealor să ne explice dacă fac aer de Predeal, dacă merg fără curent electric, dacă ceva se întâmplă sau doar termostatul acela digital face diferența. De la cât ar trebui să coste două amărâte de aparate de aer condiționat până la cei 80.000 lei pe care Primăria Slatina i-a plătit pe două aparate de aer condiționat.”, a mai spus primarul, după ce a văzut precizările reprezentanților firmei.