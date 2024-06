Nicolae Ciucă: Săptămâna viitoare anunț dacă voi candida la prezidențiale

„Va fi o analiză punctuală în săptămâna următoare”, declară liderul PNL

Sursa foto: Inquam Photos | George Calin

Președintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a declarat, joi seara, la Antena 3 CNN, că va anunţa săptămâna viitoare dacă va candida la alegerile prezidenţiale.

„După ce se vor fi încheiat alegerile locale, nu mai este mult, mai puţin de trei zile, vom lua o decizie. (...) După aceste alegeri, vom avea analiza pe rezultate, vom avea analiza pe tot ceea ce am reuşit să realizăm în această perioadă şi am stabilit deja la nivelul conducerii partidului modalitatea procedurală în care se va decide candidatura, având Consiliul Naţional şi, ulterior, Congres, cel mai democratic for al partidului care va stabili şi va lua această decizie”, a spus Nicolae Ciucă, invitat la „Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea”.

Întrebat când va lua decizia şi va anunţa dacă va candida la prezidenţiale, Nicolae Ciucă a răspuns: „Săptămâna viitoare, (...) imediat după ce avem poza finală cu toate concluziile”.

„Este normal, pentru că, dacă ne uităm la calendar, în 15 iulie ar trebui să se intre în precampanie, pentru că data alegerilor a rămas 15 septembrie - turul 1 şi 29 (septembrie - n.r.) - turul doi. Ca atare, noi, pentru a putea să derulăm Consiliul Naţional şi Congresul, trebuie să ne încadrăm astfel încât în prima decadă a lunii iulie să avem finalizate toate aceste proceduri.

Ca atare nu este prea mult timp rămas să discutăm, să analizăm.

Va fi o analiză punctuală în săptămâna următoare”, a explicat liderul PNL.

Surse: PNL ar putea intra într-o alianţă cu USR după alegeri. Nicolae Ciucă spune că toate variantele sunt pe masă

Deși premierul Marcel Ciolacu a declarat că există deja un acord politic între PNL și PSD pentru a avea majorități în toate consiliile locale din țară, liberalii ar putea intra într-o nouă alianță.

Totul se întâmplă, deși social-democrații și liberalii candidează împreună pe lista de la alegerile europarlamentare din 2024 și au candidați comuni, inclusiv în câteva județe din țară, dar și pentru sectoarele din Capitală.

Marcel Ciolacu a declarat în urmă cu câteva zile că după alegerile de duminică, PSD și PNL vor forma majorități în consiliile locale în toată țara, inclusiv în județele în care nu vor câștiga cele două partide.

De asemenea, premierul spunea că își dorește să evite situații precum a fost cea de la București, atunci când PSD și PNL s-au aflat împreună la guvernare pentru o bună perioadă de timp, însă, în Consiliul General al Capitalei, PNL a făcut majoritate cu USR.

Tocmai acest lucru vrea Marcel Ciolacu să nu se mai întâmple și din acest motiv a venit cu anunțul. A spus chiar că există un acord politic între social-democraţi și liberal în acest sens.

Însă surse politice spun că mai mulți liberali sunt nemulțumiți de acest lucru și nu vor să colaboreze cu social-democrații după alegerile de duminică.

Un exemplu ar fi la Alba, spun sursele politice. Acolo, liberalii nu vor să facă majoritate cu social-democrații, însă, cu toate acestea, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a venit și a spus că toate variantele sunt pe masă.

Astfel, nu exclude absolut nicio variantă de colaborare, inclusiv cu cei de la USR, după alegerile locale și europarlamentari, deși Marcel Ciolacu a avut o cu totul altă poziție.

Nicolae Ciucă spunea că nu este exclusă o colaborare cu cei de la USR pentru a fi susținută la alegerile prezidențiale. Liberalii îl pregătesc intens pe Nicolae Ciucă drept candidatul partidului pentru aceste alegeri