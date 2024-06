Ciprian Ciucu spune că vrea să construiască un spital, după ce a obţinut un nou mandat: „Noi, în sectorul 6, nu avem niciunul”

Ciprian Ciucu a câștigat detașat un nou mandat şi promite un spital în Sectorul 6

Sursa foto: Agerpres

La Primăria Sector 6, actualul primar, Ciprian Ciucu, candidat pentru un nou mandat, a obţinut peste 70% dintre voturi. „Sondajele îmi arătau în urmă cu un an că mă bucuram de încrederea oamenilor și totul a fost doar muncă”, a spus el, luni seară, la Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu a reușit să obțină cel mai mare scor din Capitală la alegerile locale.

Primarul Ciprian Ciucu a amintit, la Antena 3 CNN, că a realizat multiple proiecte semnificative pentru locuitorii sectorului 6 din București. În cadrul administrației sale, au fost resistematizate și reabilitate sute de străzi, inclusiv construirea unui drum nou de 1,5 km. Printre realizările edilului se numără și construcția a patru școli.

Unul dintre proiectele de referință este Parcul Liniei, primul parc mare construit în București după Revoluție.

Realizările primarului Ciprian Ciucu pentru bucureștenii din Sectorul 6

„Am resistematizat și reabilitat sute de străzi. Și că zic sute, nu este niciun fel de exagerare. Am făcut drumuri noi de la zero, am făcut un drum nou de 1,5 kilometri. Am construit patru școli de la zero, două grădinițe și o creșă de la zero. Oamenii au văzut. Am făcut primul parc mare după Revoluție, Parcul Liniei, opt hectare, primele două faze de la zero, unde era un teren contaminat și e unul dintre cele mai apreciate parcuri din București. Am făcut digul lacului Morii, acum ne apucăm să facem faleza și insula lacului Morii, facilități de plajă. (...) Ce să vă zic ... că nu este nicio linie pe care nu ne-am dus, de la evidența populației, sedii, informatizare, taxe și impozite locale și tot ce am putut informatiza, reforma poliției locale, am recuperat spații comerciale care au date prin intermediari, am eliminat intermediarii”, a spus el, luni seară, în direct la „Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea”.

Întrebat cum îşi va recompensa alegătorii, Ciprian Ciucu a ţinut să le mulţumească acestora pentru încredere și a transmis că proiectul vieții sale abia acum va începe.

„Pentru mine, proiectul vieții mele acum va începe. Deja am obținut finanțarea, avem studiul nostru de fezabilitate, trebuie doar să scoatem la licitație. Este vorba despre spitalul din Sectorul 6.

Să știți că în București cele mai multe spitale sau nu, cele mai multe, unele dintre spitale au risc seismic. Asta este foarte grav, în caz de o calamitate, pentru că în loc să devină puncte de ușurare, ele devin puncte de îngreunare a situației și acesta este un obiectiv strategic nu doar pentru Sectorul 6, ci şi pentru București.

Noi, în sectorul 6, n-avem niciun spital și acum faptul că avem finanțare este garanția că acest proiect va exista”, a mai spus primarul Ciucu, adăugând că foarte multe dintre proiectele primăriei pe care o conduce au fost realizate din banii europeni pe care i-a atras.

Românii şi-au ales duminică reprezentanţii în administraţia locală - primarul general al Capitalei, preşedinţii de consilii judeţene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ai consiliilor judeţene, primarii localităţilor/ primarii de sectoare ale Capitalei, precum şi membrii în consiliile locale ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Prezenţa la urne pe ţară la alegerile locale a fost, duminică, până la ora 22:00, de 49,95%, potrivit datelor anunţate de Biroul Electoral Central, peste nouă milioane de alegători exprimându-şi opţiunea de vot.

Tensiunea este la cote uriaşe în multe circumscripţii şi este agitaţie şi la Birourile Electorale.