Anka-3, avionul invizibil fără pilot al lui Erdogan, s-a prăbușit la testare. Turcii spun că a fost un "zbor controlat"

Imaginile virale care circulă pe rețelele de socializare documentează un eșec al dronei militare turce cu capabilități stealth (de invizibilitate radar) Anka-3, scrie presa internațională de specialitate.

Imaginile respective arată corpul acestui aparat, avariat grav, la sol.

Anka-3 a rămas, aparent, fără aripi în timpul unui test de zbor în regiunea Konya.

Turkey’s stealth drone crashes



Anka-3 is a flying wing type stealth UCAV currently in development by Turkish Aerospace Industries.



It is one of two Turkish jet-powered stealth UCAVs developed as part of Project MIUS, along with the Bayraktar Kızılelma pic.twitter.com/IJ6zIQlmq5