Un nou videoclip viral cu Macron și soția sa. Brigitte l-a lăsat cu mâna întinsă, la coborârea din avionul care i-a adus la Northolt

Președintele francez Emmanuel Macron a avut un nou moment viral cu soția sa Brigitte, pe scara avionului care i-a adus pe cei doi în Marea Britanie. Brigitte Macron a refuzat să ia mâna întinsă de soţul său atunci când cobora scara avionului prezidenţial la sosirea la baza militară Northolt.

Imagini cu avionul prezidențial sosind la baza militară Northolt au fost prezentate de France 24. În videoclip, Macron a fost primul care a coborât din avion, coborând treptele înguste. Soția sa, Brigitte, l-a urmat într-o rochie albă și pantofi cu tocuri înalte. Macron i-a întins mâna, dar prima doamnă nu a acceptat-o ​​și a început să coboare, sprijinindu-se de balustradă. Macron a lăsat mâna și s-a întors către Prințul William și Prințesa Kate Middleton, care îi întâmpinau.

