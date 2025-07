Macron și soția lui au ajuns în Marea Britanie pentru o vizită istorică de 3 zile. Au fost întâmpinați de prințul William și Kate

Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns, marți, în Marea Britanie, pentru o vizită de stat de trei zile. Avionul prezidențial a aterizat la baza militară RAF Northolt. Macron și soția lui, Brigitte, au fost așteptați de prințul William și prințesa Catherine.

UPDATE Emmanuel Macron și Brigitte au ajuns la Windsor și au fost primiți de regele Charles și regina Camilla.

