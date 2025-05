Un video viral în care pare că Brigitte îl lovește pe Emmanuel Macron este explicat de Palatul Elysee: ”Un moment de apropiere”

După ce un videoclip în care Brigitte Macron pare să-i împingă fața soțului ei, Emmanuel Macron, s-a viralizat, biroul președintelui francez a venit cu explicații. Videoclipul a fost filmat chiar înainte ca cei doi să coboare din avion în Vietnam, la începutul unui turneu în Asia de Sud-Est.

Scurtul clip arată ușa aeronavei deschizându-se, iar Macron apărând în prag. Câteva secunde mai târziu, ambele mâini ale lui Brigitte Macron se întind din lateral și îi apasă președintelui fața într-un gest ce pare a fi o împingere bruscă.

Macron pare surprins pentru o clipă, dar își revine rapid și salută presa aflată afară.

În timp ce coboară scările, Macron îi oferă lui Brigitte brațul, pe care aceasta nu îl acceptă, preferând să țină balustrada.

Inițial, Palatul Élysée a negat incidentul din avion, pentru ca ulterior să îi minimizeze importanța.

A fost un „moment de apropiere”, potrivit unei surse din Élysée. „A fost un moment în care președintele și soția sa se destindeau pentru ultima dată înainte de începerea vizitei, tachinându-se jucăuș unul pe celălalt”, a declarat sursa pentru CNN.

„Nu a fost nevoie de mai mult pentru a alimenta morile conspiraționiștilor”, a adăugat sursa, spunând că trolii pro-ruși au transformat rapid momentul într-o controversă.

??? BREAKING: French President Emmanuel Macron appears to get slapped by his wife before stepping off a plane in Vietnam pic.twitter.com/3Q6hyRBrdV