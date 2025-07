Proteste violente în Mexic împotriva turiștilor, după ce un acord cu Airbnb a crescut chiriile. "Nu ne mai furați casele”

Un protest de amploare în Ciudad de Mexico, inițial pașnic, s-a transformat într-unul violent, reflectând tensiunile acumulate de ani de zile din cauza turismului de masă, creșterii chiriilor și politicii guvernamentale care a promovat venirea nomazilor digitali prin acorduri semnate în 2022 cu Airbnb și UNESCO. Președinta Claudia Sheinbaum a denunțat protestul ca fiind unul xenofob, în timp ce mulți localnici susțin că au fost dați afară din cartierele lor din cauza creșterii prețurilor la chirii și locuințe, potrivit ABC News.

Un protest violent în Ciudad de Mexico împotriva turismului de masă a fost alimentat de eșecurile guvernamentale și de promovarea activă pentru atragerea nomazilor digitali, au declarat experții, care spun că tensiunile au crescut de ani de zile.

Criticile au apărut după ce președintele mexican Claudia Sheinbaum a susținut că protestul de vineri a fost marcat de xenofobie, redeschizând dezbaterea privind afluxul americanilor în oraș, scrie ABC News marți.

VIDEO | Luxury stores and some U.S.-based restaurants were vandalized during an anti-gentrification protest in Mexico City. Thousands are protesting the displacement of Mexican residents due to rising housing costs. pic.twitter.com/0vJ1zNwL8G