Soldaţii ucraineni se află sub o presiune intensă în sudul ţării, unde ruşii îi depăşesc numeric şi avansează prin zone rurale

Soldaţii ucraineni se află sub o presiune intensă în sudul ţării. Foto: Profimedia Images

Forțele ucrainene sunt supuse unei presiuni intense în sudul țării, unde unitățile mai puțin echipate sunt depășite numeric de brigăzile Rusiei, care au ocupat sute de kilometri pătrați de teritoriu în ultimele săptămâni. Armata Kremlinului a avansat prin zone rurale deschise în mai multe zone din regiunea sudică Zaporojie. Un ofițer ucrainean din cadrul serviciului de securitate al țării (SBU) a declarat miercuri, pentru CNN, că situația din regiune este „intensă”.

„Inamicul încearcă să-și consolideze poziția de negociere încercând să cucerească mai mult teritoriu”, a spus ofițerul, cunoscut sub numele de „Bankir”.

Rușii foloseau grupuri mici de infanterie „care încercau să pătrundă prin orice mijloace, pe orice rută, către pozițiile cel mai puțin protejate”, a adăugat el.

Se dau lupte grele la Huliaipole

O mare parte din luptele recente au avut loc în și în jurul orașului Huliaipole. Huliaipole se află la aproximativ 80 de kilometri est de capitala regională Zaporijia, care avea o populație înainte de război de peste 700.000 de locuitori.

La o întâlnire de duminică la care a participat președintele rus Vladimir Putin, comandantul rus din regiune, generalul-colonel Andrei Ivanaev, a susținut că orașul a fost cucerit. Ivanaev i-a spus lui Putin că forțele sale au preluat peste 210 kilometri pătrați de teritoriu în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijie de la începutul lunii decembrie, alimentând narațiunea Kremlinului potrivit căreia, în cele din urmă, Rusia își va atinge obiectivul de a ocupa patru regiuni din estul și sudul Ucrainei.

Deepstate, o companie neoficială de cartografiere a conflictelor din Ucraina, a raportat luni că trupele ucrainene își mențin pozițiile în anumite părți ale orașului Huliaipole, dar acum aceasta este o „zonă gri”, rușii având „mult mai mulți oameni”.

Consolidarea pozițiilor în oraș a fost dificilă deoarece acesta se afla la o altitudine joasă. Ucrainenii se bazează pe drone în zonele în care au lipsă de infanterie. În zonele rurale deschise, acestea sunt eficiente în eliminarea plutonelor rusești. Dar zonele construite, cu clădiri și subsoluri abandonate, oferă protecție trupelor care avansează.

Săptămâna trecută, un videoclip arăta că trupele rusești preluaseră un post de comandă ucrainean în Huliaipole și examinau laptopuri și dosare lăsate în urmă.

Ucraina suferă în sud

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Syrskyi, a recunoscut capturarea postului de comandă „din cauza apărării slabe”.

O brigadă teritorială „nu a putut rezista presiunii inamicului în timpul luptelor”, a spus Syrskyi și s-a retras treptat, dar a criticat batalionul pentru că a lăsat în urmă informații confidențiale.

„Forțele ucrainene ar putea rămâne doar în partea de vest (a orașului Huliaipole)”, potrivit unui alt observator independent, Echipa de Informații despre Conflicte (CIT). „În aceste condiții, Huliaipole, la fel ca Pokrovsk, ar putea fi deja efectiv capturat”, a spus acesta.

„Aceste trupe și-au menținut pozițiile mult timp și au suferit pierderi extrem de mari în ultimele luni, dar nu au fost rotite în spate pentru odihnă și reconstituire”, a adăugat CIT.

Lipsa unei comenzi coerente în rândul forțelor ucrainene din sud și decizia de a acorda prioritate apărării altor zone, cum ar fi Pokrovsk și Kupiansk, este probabil să fi contribuit la înrăutățirea situației din sud.

La mijlocul lunii decembrie, comandamentul ucrainean a deviat mai multe unități de elită către Huliaipole, dar „a fost prea puțin și prea târziu” pentru a salva orașul, a notat analistul David Axe, potrivit sursei amintite.