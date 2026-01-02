"Va rog să mă luați prizonier, vreau să trăiesc". Un soldat rus s-a predat în Ucraina cu un mesaj văzut de o dronă

Un soldat rus găsit de drone s-a predat în Ucraina. Sursa foto: captură video

Un soldat rus s-a predat în Ucraina, după ce mesajul său, scris pe un carton, a fost observat de o dronă a Kievului. El a scris: „Vă rog să mă luați prizonier, vreau să trăiesc”. Apoi, a fost reținut, în viaţă, de unităţile ucrainene. Soldații ruși s-au mai predat anterior după ce au fost depistaţi de drone, conform Businessinsider.

Un soldat rus s-a predat Ucrainei prin intermediul unui mesaj pe care l-a scris pe un carton și care a fost observat de o dronă, au declarat unitățile militare ucrainene. Corpul 16 Armată a declarat miercuri că piloții de drone au descoperit un soldat rus în Lyman, un oraș din regiunea estică a Harkovului, care a scris mesajele de predare.

Unul dintre ele spunea „Vă rog să mă luați prizonier, vreau să trăiesc”, conform traducerii agenției de presă de stat ucrainene United24.

Ofiţerii ucraineni au declarat că rusul a primit instrucțiuni despre cum să se predea și a fost reținut. Imaginea filmată cu drona arată o clădire mică cu pancarte de carton la fereastră și pe jos. O siluetă pune apoi o altă pancartă la fereastră.

Nu este prima dată când dronele au jucat un rol în capitularea soldaților ruși. Unitățile ucrainene au raportat cazuri care includ convingerea trupelor ruse să se predea prin transmiterea unui mesaj vocal cu o dronă și un soldat rus care s-a predat urmând instrucțiuni aruncate dintr-o dronă.