<1 minut de citit Publicat la 11:08 02 Ian 2026 Modificat la 11:08 02 Ian 2026

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă. Sursa foto: Hepta

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în ziua de Anul Nou. Femeia în vârstă de 34 de ani, şi ea actriţă, a fost descoperită inconștientă în primele ore ale dimineții. Cauza decesului este, deocamdată, necunoscută, potrivit TMZ.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din San Francisco a declarat că paramedicii au efectuat o evaluare, iar femeia a fost declarată decedată la fața locului.

Medicul legist a sosit la fața locului a efectuat o anchetă. În acest moment, cauza morții rămâne necunoscută, iar oficialii nu au dat publicității detalii suplimentare.

Victoria este fiica lui Tommy Lee Jones și a primei soții a acestuia, Kimberlea Cloughley.

Victoria Jones a debutat în actorie în filmul „Men in Black II” din 2002, în care a jucat şi tatăl ei. Ulterior, ea a apărut în „One Tree Hill” din 2003 și în „The Three Burials of Melquiades Estrada” din 2005, un film regizat de tatăl ei, în care a participat și mama ei vitregă, Dawn Laurel-Jones.