De la Paris la Varșovia, liderii blocului au afișat o atitudine curajoasă în discursurile lor de sfârșit de an, încercând să găsească un echilibru între sinceritatea cu privire la amploarea provocărilor cu care se confruntă Europa și proiectarea unei imagini de forță prin unitate, scrie Kyiv Post.

„Un război teribil este în plină desfășurare”, a avertizat Friedrich Merz în primul său discurs de sfârșit de an. „Agresiunea Rusiei a fost și este parte a unui plan îndreptat împotriva întregii Europe. Germania se confruntă, de asemenea, zilnic cu sabotaj, spionaj și atacuri cibernetice.” Liderul Germaniei a subliniat: „Nu suntem la mila marilor puteri.”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit la rândul său despre vremuri sumbre, marcate de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale, o lume a războaielor comerciale… și instabilitate în creștere”.

„Pacea costă, dar războiul costă întotdeauna mai mult”, a spus președintele Poloniei, Karol Nawrocki, îndemnându-și aliații din NATO și din Europa să rămână fermi atât economic, cât și militar.

Însă optimismul de fațadă nu a reușit să ascundă norii grei care se adună la orizontul Europei. Prinși între Washington și Kremlin, în timp ce Beijingul e tot mai curajos în privința Taiwanului, liderii UE se pregătesc pentru încă un an dificil. „Parteneriatul nostru cu SUA, care mult timp a fost garantul de încredere al securității noastre, se schimbă”, a admis Merz.

Cât timp poate dura însă această alianță? Cu cariera politică în declin, Macron și-a îndemnat compatrioții să „rămână fideli valorilor pe care le prețuim – umanitatea, pacea și libertatea”. Președintele francez, aflat într-o situație dificilă, a promis vigilență împotriva interferențelor străine în perioada premergătoare alegerilor. El riscă să fie înlocuit de partide care consideră că nici NATO, nici UE nu ar trebui să existe.

Diviziunea Nord–Sud

Între timp, premierul spaniol Pedro Sanchez s-a abținut de la declarații grandioase despre luptele militare ale blocului și s-a concentrat în schimb pe apărarea bilanțului său, pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase de corupție împotriva cercului său restrâns. „Acest guvern v-a îmbunătățit viața lună de lună. Spania crește ca niciodată”, a declarat Sánchez. El a respins cererile de alegeri anticipate din partea liderilor opoziției și chiar din cadrul propriei coaliții de stânga, și a subliniat că în 2026 guvernul „va continua să lucreze fără încetare”. În Italia, președintele Sergio Mattarella, în vârstă de 84 de ani, căruia i s-a interzis să se pensioneze, și-a îndemnat concetățenii să-și prețuiască țara.

La urma urmei, avertizează germanii, capacitatea Europei de a se apăra este legată, în cele din urmă, de forța economiei sale, iar puterea blocului ar depinde de reducerea birocrației, taxe mai mici și energie ieftină. „Forța țării noastre depinde, de asemenea, într-o mare măsură de producția noastră economică”, a spus Merz. „De aceea le reducem povara în privința taxelor, a prețurilor la energie și a birocrației.”

