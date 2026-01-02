Negocierile de pace din Ucraina se reiau în weekend. „Europa nu stă la mila marilor puteri”. Avertisment ferm al liderilor UE

Liderii UE insistă că Europa nu este „la mila marilor puteri” pe fondul turbulențelor globalePublicat acum 49 minute
De la Paris la Varșovia, liderii blocului au afișat o atitudine curajoasă în discursurile lor de sfârșit de an, încercând să găsească un echilibru între sinceritatea cu privire la amploarea provocărilor cu care se confruntă Europa și proiectarea unei imagini de forță prin unitate, scrie Kyiv Post.
„Un război teribil este în plină desfășurare”, a avertizat Friedrich Merz în primul său discurs de sfârșit de an. „Agresiunea Rusiei a fost și este parte a unui plan îndreptat împotriva întregii Europe. Germania se confruntă, de asemenea, zilnic cu sabotaj, spionaj și atacuri cibernetice.” Liderul Germaniei a subliniat: „Nu suntem la mila marilor puteri.”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit la rândul său despre vremuri sumbre, marcate de „revenirea imperiilor, erodarea ordinii internaționale, o lume a războaielor comerciale… și instabilitate în creștere”.
„Pacea costă, dar războiul costă întotdeauna mai mult”, a spus președintele Poloniei, Karol Nawrocki, îndemnându-și aliații din NATO și din Europa să rămână fermi atât economic, cât și militar.
Însă optimismul de fațadă nu a reușit să ascundă norii grei care se adună la orizontul Europei. Prinși între Washington și Kremlin, în timp ce Beijingul e tot mai curajos în privința Taiwanului, liderii UE se pregătesc pentru încă un an dificil. „Parteneriatul nostru cu SUA, care mult timp a fost garantul de încredere al securității noastre, se schimbă”, a admis Merz.
Cât timp poate dura însă această alianță? Cu cariera politică în declin, Macron și-a îndemnat compatrioții să „rămână fideli valorilor pe care le prețuim – umanitatea, pacea și libertatea”. Președintele francez, aflat într-o situație dificilă, a promis vigilență împotriva interferențelor străine în perioada premergătoare alegerilor. El riscă să fie înlocuit de partide care consideră că nici NATO, nici UE nu ar trebui să existe.
Diviziunea Nord–Sud
Între timp, premierul spaniol Pedro Sanchez s-a abținut de la declarații grandioase despre luptele militare ale blocului și s-a concentrat în schimb pe apărarea bilanțului său, pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase de corupție împotriva cercului său restrâns. „Acest guvern v-a îmbunătățit viața lună de lună. Spania crește ca niciodată”, a declarat Sánchez. El a respins cererile de alegeri anticipate din partea liderilor opoziției și chiar din cadrul propriei coaliții de stânga, și a subliniat că în 2026 guvernul „va continua să lucreze fără încetare”. În Italia, președintele Sergio Mattarella, în vârstă de 84 de ani, căruia i s-a interzis să se pensioneze, și-a îndemnat concetățenii să-și prețuiască țara.
La urma urmei, avertizează germanii, capacitatea Europei de a se apăra este legată, în cele din urmă, de forța economiei sale, iar puterea blocului ar depinde de reducerea birocrației, taxe mai mici și energie ieftină. „Forța țării noastre depinde, de asemenea, într-o mare măsură de producția noastră economică”, a spus Merz. „De aceea le reducem povara în privința taxelor, a prețurilor la energie și a birocrației.”
Negocierile de pace din Ucraina se reiau în weekendPublicat acum 57 minute
Negocierile de pace se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă, scrie Kyiv Independent.
Ucraina se pregătește să găzduiască o nouă rundă de discuții la nivel înalt pe teme de securitate cu partenerii occidentali la începutul lunii ianuarie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 30 decembrie, semnalând un efort de a menține impulsul diplomatic.
Zelenski a declarat pe 1 ianuarie că liderii europeni ai „Coaliției de Voință” se vor întâlni cu președintele Ucrainei pe 6 ianuarie, Zelenski anunțând anterior că întâlnirea va avea loc în Franța.
„Începem acest an cu diplomația și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski în discursul său de seară de Anul Nou.
Consilierii pe probleme de securitate națională din ”Coaliția de Voință”, condusă de Regatul Unit și Franța, au convenit să se întâlnească în Ucraina pe 3 ianuarie, potrivit lui Zelenski, consilierii americani participând virtual. Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major din diferite țări pe 5 ianuarie. „Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și într-un acord de pace”, a declarat Zelenski înainte de discuțiile anticipate la nivel de lideri.
Zelenski s-a întors recent din SUA, unde, în 29 decembrie, a avut o întâlnire de două ore cu președintele american Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida. Printre subiectele discutate s-au numărat planul de pace în 20 de puncte al Kievului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, conturate pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea unei prelungiri.
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit telefonic cu Trump înainte și după acea întâlnire, susținând că Ucraina a încercat să-l asasineze atacând cu drone palatul lui din regiunea Novgorod. Zelenski a respins acuzația, adăugând că Rusia „caută un pretext” pentru a submina negocierile de pace în curs. El a mulțumit echipei lui Trump pe 30 decembrie pentru „disponibilitatea lor de a participa la toate formatele eficiente” ale negocierilor de pace în curs. „Nu pierdem nicio zi”, a spus Zelenski.
În timp ce eforturile Ucrainei pentru pace continuă, Rusia și-a intensificat atacurile în masă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Ministerul Energiei raportând pe 30 decembrie presiuni fără precedent asupra regiunilor Kiev și Odesa.