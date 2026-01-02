Replica lui George Clooney pentru Trump, în scandalul cetăţeniei franceze: Vom începe în noiembrie să facem America măreaţă din nou

Replica lui George Clooney pentru Trump, în scandalul cetăţeniei franceze. Sursa foto: Hepta

Actorul american George Clooney a reacţionat după ce Donald Trump l-a atacat pentru obţinerea cetăţeniei franceze. "Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie", a fost replica lui Clooney, după ce liderul de la Casa Albă a spus: "Nu a fost deloc o vedetă de cinema, era doar un tip obișnuit care se plângea, constant, de bunul simț în politică. Faceţi America din nou măreaţă!". Actorul a făcut referire la alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie 2026, conform The Guardian.

George Clooney, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi la începutul acestei luni, după ce au locuit ani de zile pe o proprietate din sudul Franței.

Liderul de la Washington le-a adresat actorului și soției sale un mesaj chiar în ajunul Anului Nou. Publicat pe Truth Social, mesajul sună astfel (cu ortografia originală).

"Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prezicători politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă majore a criminalității, din cauza modului în care a gestionat imigrația, la fel cum am avut (și noi, SUA, n.r.) sub Somnorosul Joe Biden.

Vă amintiți când Clooney, după dezbaterea considerată acum infamă, l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri, doar pentru a trece de partea unui alt candidat stelar, Jamala (K!), care se luptă în prezent cu cel mai slab guvernator din țară, inclusiv cu Tim Waltz și Gavin Newscum (guvernatorul Californiei, Gavin Newsom n.r.) , pentru cine îi va conduce pe democrați la înfrângerea lor viitoare.

Clooney a primit mai multă publicitate pentru politică decât pentru foarte puținele și total mediocrele sale filme.

Nu a fost deloc o vedetă de cinema, era doar un tip obișnuit care se plângea, constant, de bunul simț în politică. FACEȚI AMERICA DIN NOU MĂREAȚĂ!".

"Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie", a reacţionat Clooney, care s-a referit la alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie 2026. Aceste alegeri vor determina controlul asupra Congresului SUA pentru următorii doi ani.

Controverse în Franța

Un secretar de stat a declarat miercuri că cetățenia franceză acordată starului hollywoodian George Clooney, în ciuda nivelului său slab de limba franceză, sugerează existența unui „dublu standard”. Familia Clooney a obținut cetățenia franceză cu doar câteva zile înainte ca cerințele lingvistice să fie înăsprite prin noile reguli intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit France24.

Secretarul de stat francez pentru afaceri interne Marie-Pierre Vedrenne a criticat pașaportul francez acordat superstarului de la Hollywood George Clooney.

„Personal, înțeleg sentimentul unor francezi legat de existența unui dublu standard”, a declarat Marie-Pierre Vedrenne, secretar de stat la Interne, pentru postul de radio France Info.

„Trebuie să fim atenți la mesajul pe care îl transmitem.”