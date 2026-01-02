Alertă meteo Cod portocaliu de vijelii în mai multe județe. ANM anunță vreme severă, cu ploi, ninsori și viscol. Harta zonelor afectate

Utilaj de deszăpezire pe munte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteorologică, mai multe avertizări Cod galben și o alertă meteo Cod portocaliu, valabile în perioada 2–3 ianuarie 2026, ce vizează precipitații moderate și însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, depuneri consistente de zăpadă și polei.

Potrivit informării meteorologice, în intervalul 2 ianuarie, ora 10:30 – 3 ianuarie, ora 22:00, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar local se vor acumula cantități de apă de 15–30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă consistent, de 20–50 cm. În zonele deluroase, în Transilvania și Maramureș, se vor semnala lapoviță și ninsoare, cu depuneri de zăpadă de 5–15 cm.

Precipitații mixte vor apărea în Crișana și Banat, iar mai ales sâmbătă și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări semnificative la munte, cu rafale de peste 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în zonele joase din Moldova și Dobrogea, precum și vineri în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și izolat în Transilvania, cu viteze de 40–50 km/h.

Cod portocaliu și cod galben de ninsori și vijelii

ANM a emis Cod galben pentru zona de munte, unde, până sâmbătă dimineața, se vor acumula 20–30 l/mp de precipitații, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm. De asemenea, este în vigoare un Cod galben de vânt pentru Banat, Crișana, sudul Moldovei și litoral, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h.

Totodată, este valabil un Cod portocaliu de vânt puternic și viscol pentru Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și nordul și centrul Carpaților Orientali. Aici, vântul va sufla cu 70–85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m va atinge 90–120 km/h, viscolind puternic ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. La peste 1500 m, stratul de zăpadă va ajunge la 30–50 cm.

Pentru intervalul 3 ianuarie, ora 10:00 – 22:00, ANM a emis o atenționare Cod galben ce vizează viscol local în Carpații Orientali și intensificări ale vântului pe litoral, cu rafale de până la 60 km/h.

Meteorologii precizează că până pe 9 ianuarie vor mai fi perioade cu precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă pot fi însemnate.