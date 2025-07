Ilie Bolojan anunță că a cerut revocarea din funcție a directorului Eximbank, Traian Halalai, după scandalul vilei RA-APPS

Ilie Bolojan a adăugat că RA-APPS ar fi trebuit să se autosesizeze cu privire la situația în care se afla Eximbank. sursă foto: Hepta/ Google Maps

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că a cerut ministrului de Finanțe să înceapă revocarea din funcție a directorului Eximbank. Decizia prim-ministrului vine la aproape două săptămâni după ce a dezvăluit că șeful Eximbank, Traian Halalai, a acceptat să plătească o chirie de trei ori mai mare pentru o clădire care aparține RA-APPS. Regia a închiriat-o unui privat, care la rândul său a închiriat-o băncii de stat. „Pur și simplu m-a revoltat”, a spus prim-ministrul.

„Am cerut ministerului de finanțe sa înceapă procedura de înlocuire din funcție a directorului Eximbank. În aceste zile va pleca sesizarea la Parchet”, a spus Ilie Bolojan la Digi24.

Prim-ministrul a adăugat că dacă instituțiile din România ar fi fost funcționale nu ar fi existat astfel de cazuri „scandaloase”.

„Dacă instituțiile ar fi funcționat, nu am fi avut aceste cazuri scandaloase. Eu când am văzut că EXIMBANK plătește chirie de 3 ori mai mare, că dă în chirie prin intermediar, pur și simplu m-a revoltat”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că RA-APPS ar fi trebuit să se autosesizeze cu privire la situația în care se afla Eximbank.

„Nu am apucat de 10 zile să mă ocup de RA-APPS, dar dacă nu au văzut acest lucru care se vede din avion, probabil au și alte probleme. Cât am fost secretar și am avut în subordine directă RA-APPS nu le-am mai permis să dea spații la prieteni. Am dat aceste spații la instituții care nu au sedii și am făcut ordine în acea perioadă la RA-APPS. NU se va putea schimba o abordare doar cu o persoană. Trebuie miniștrii, oameni pe post să nu mai tolereze astfel de lucruri”, a conchis premierul.

Scandalul vilei RA-APPS

„Nesimțire mare”. Așa a descris Ilie Bolojan, într-o conferință de presă din 27 iunie, cazul pe care l-a descoperit la RA-APPS: regia a închiriat o clădire „unui privat”, iar acesta a închiriat-o la rândul său „unei bănci de stat cu câteva zeci de mii de euro lunar”.

Citește și: Misterul zilei. Cine i-a dat Monicăi Peterson vila RAAPPS pentru care încasează de la EximBank chirie de 120.000 de euro lunar?

Banca la care s-a referit premierul e Eximbank, iar șeful instituției de stat este Traian Halalai, care în timp ce a izbucnit acest scandal a plecat în vacanță în Saint Tropez.

Ilie Bolojan a declarat ulterior la ANtena 3 CNN că va trimite la Parchet toate documentele referitoare la cazul imobilului din București care aparține RA-APPS și care a fost închiriat unei bănci la un preț dublu.