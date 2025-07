Răspunsul lui Bolojan la ultimatumul PSD: Toate deciziile s-au luat cu ei de față. E foarte ușor să stai pe margine și să dai indicații

Premierul Ilie Bolojan spune că toate deciziile fiscale s-au luat în Coaliție Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți referitor la "ultimatumul" dat de PSD în legătură cu măsurile de austeritate, spunând că toate deciziile s-au luat în coaliție, cu reprezentanții tuturor partidelor, și că "este ușor să stai pe margine și să spui ce trebuie făcut". Totodată, premierul l-a contrazis pe Sorin Grindeanu, care a sugerat marți că reducerea taxei pentru jocurile de noroc s-a făcut la presiunile unui oficial din industrie, precizând că modificările nu au fost făcute pentru a favoriza pe cineva anume.

"Toate măsurile care au fost cuprinse în acest pachet au fost adoptate de comun acord cu reprezentanții tuturor partidelor, cu vicepremierii de față, și au fost discuții care țin cont de realitatea și de posibilitățile noastre", a spus Ilie Bolojan la Digi24, când a fost întrebat despre amenințarea liderilor PSD Sorin Grindeanu și Paul stănescu, conform căreia partidul va ieși de la guvernare dacă dacă în următoarele pachete pentru reducerea deficitului nu sunt incluse propunerile sale.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că ar fi bine ca în Coaliție să se țină cont de propunerile social-democraților dacă sunt doriți ca parteneri și că zilele următoare va fi o consultare în partid pentru a vedea cum să fie abordată situația din punct de vedere politic.

"Este ușor să stai pe margine și să spui ce trebuie făcut"

Referitor la postarea secretarului general al PSD, Paul Stănescu, în care acesta spune că "PSD nu poate fi ignorat" și că este timpul ca toți din PSD să "decidă ce este de făcut pe mai departe", Bolojan a spus la Digi24 că nimeni nu a fost totuși "entuziasmat" să își asume aceste măsuri, și că "este ușor să stai pe margine și să spui ce trebuie făcut".

"Cred că trebuie să îi întrebați pe ei de această chestie. România are nevoie de stabilitate politică, are nevoie de oameni care își asumă răspunderea pentru deciziile pe care trebuie să le ia, iar asumarea acestei răspunderi a fost generată de faptul că nu a fost niciun entuziasm ca cineva să își asume. deci, nu văd biciun fel de problemă, dacă sunt soluții care nu deranjează pe nimeni, dar corectează aceste deficite generale, să se găsească alte formule să fie puse în practică. Dar nu există soluții magice. Este foarte ușor să stai pe margine și să spui cum ar trebui făcut, în condițiile în care țara nu mai are aceste resurse și orice s-ar spune, ne-am întins mult mai mult decât ne puteam permite", a spus premierul.

Fostul ministru Raluca Turcan a criticat, marți, pe Facebook, ultimatumul dat de PSD premierului Ilie Bolojan. Deputata PNL i-a acuzat pe social-democrați că, deși în spatele ușilor închise au fost de acord cu forma finală a pachetului fiscal, în public pretind altceva. Astfel, Raluca Turcan i-a îndemnat să decidă dacă vor să mai facă parte din Guvern sau să intre în Opoziție.

Răspunsul lui Bolojan pt Grindeanu: "Cred că se înșală"

Premierul a fost întrebat și despre declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care susține că Ilie Bolojan a primit o informare de la un director de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, care în trecut ar fi activat în industria jocurilor de noroc.

"Este aprecierea dânsului. Cred că se înșală. La modul cel mai onest, eu încerc ca premier să consolidez o stabilitate politică nu pentru ca un om să rămână pe funcție, ci pentru că este nevoie ca să putem lua împrumuturi la prețuri și dobanzi mai bune, să avem o stabilitate politică", a spus Bolojan.

"Evit să intru în dispute politice cu partenerii de Coaliție, cu colegii de Guvern. Gândiți-vă că în aceste zile, un număr mare de parlamentari au fost bombardați cu tot felul de amendamente, pe care le-au și făcut. Dacă acceptăm toate amendamentele făcute de parlamentari, efectul erau ca acest pachet nu mai trebuie adoptat, pentru că toate se refereau la eliminarea unor articole care însemnau revenirea la excepțiile care erau înainte, referitoare la asigurările de sănătate, la normele didactice anterioare, la sporurile care au fost diminuate," a mai explicat premierul.

Bolojan a mai spus că între varianta care s-a publicat în dezbatere și care s-a adoptat după depunerea amendamentelor sunt mai multe diferențe, pe mai multe componente.

"Toate aceste modificări au fost făcute nu să favorizeze pe cineva, nu să ușureze un lucru sau altul, ci pur si simplu pentru a nu genera blocaje în anumite activități," a explicat acesta.

"Per ansamblu, avem o creștere a taxări de peste 40% a jocurilor de noroc. Nu s-a mai făcut în ultimii ani o astfel de taxare. Sunt două componente de taxare - a industriei și a celor care joacă și câștigă," a continuat Bolojan.

Suspiciunile lui Grindeanu

Sorin Grindeanu a explicat marți cum s-a ajuns în Coaliție la decizia de a relaxa taxele pentru câștiguri din jocurile de noroc în prima variantă a legii austerității trimisă de Guvern în Parlament.

„Această treabă care este cu jocurile de noroc mi se pare un pic dubioasă. Nu sunt în măsură să fac anchete, dar tot acest traseu pare dubios. Ai venit cu un procent, urmare a unor informări venite din partea unui director de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, ai scăzut acel procent. În paranteză fie spus, am înțeles că acel domn director a activat în industrie până acum. A fost un mare apărător al industriei. E acolo nu ca reprezentant al industriei e ca reprezentant al statului", a spus Grindeanu.

"Urmare a acelei informări, asta ne a spus prim-ministrul, s-a făcut această recalibrare. S-a revenit, dar nu cred că s-a revenit la nivelul normal la care ar fi trebuit să fie. Cred că în pachetul doi lucrurile trebuie corectate”, a mai declarat președintele interimar al PSD.

Guvernul și-a asumat luni răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale, care include, printre altele, taxe diferite pentru companiile de jocuri de noroc, dar și pentru câștigurile jucătorilor.

Documentul cu măsuri arată că deși taxele pentru câștiguri din jocuri de noroc au crescut doar de la 3% la 4%, față de varianta discutată inițial de 10%, taxele pentru industrie au fost majorate chiar înainte de asumarea răspunderii în Parlament.