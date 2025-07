Incendiu uriaș în Marsilia: Flăcările au cuprins 350 de hectare și au ajuns în oraș. Aeroportul a fost închis 

Un incendiu violent de vegetație, cu propagare rapidă, a izbucnit marți, 8 iulie, în Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) și a ajuns în Marsilia la începutul după-amiezii. A cuprins o suprafață de 350 de hectare, potrivit BFM TV.

UPDATE: Localnicii arondismentului 16 din Marsilia au primit o alertă de la Prefectură în care au fost îndemnați să rămână în locuințe, să închidă ușile și obloanele și să atârne rufe ude la uși și ferestre pentru a evita riscul inhalării de fum.

De asemenea, Prefectura i-a îndemnat pe francezi să nu aglomereze drumurile. Șoselele trebuie să rămână libere pentru intervenția serviciilor de urgențe.

Primăria in Marsilia a transmis, de asemenea, că focul se extinde.

„Evitați orice activitate în afara locuinței și nu blocați rutele de acces ale serviciilor de urgențe. Respectați instrucțiunile autorităților și mesajele de alertă”, a transmis Primăria potrivit The Guardian.

A view of the fire in Marseille, #France. The wind conditions are horrific for fire control. pic.twitter.com/x4qvlG2aUN