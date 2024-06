Adrian Mititelu, despre interesele generalilor SRI în fotbalul românesc: "Pentru aceşti indivizi legile nu mai contează"

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a explicat, în direct la Antena 3 CNN, modul în care reţeaua lui Florian Coldea i-a influențat procesele pe care le avea în derulare în justiţie.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Omul e afaceri Adrian Mititelu a făcut o serie de acuzații cu privire la modul în care DNA i-a gestionat plângerile făcute timp de şapte ani. Mai mult, acesta a oferit detalii despre cum se derulau procesele odată întrată pe fir reţeaua generalilor SRI.

"Interesele lor sunt foarte clare. Au controlat acest sistem de justiție din România. La început, au fost bârfe, au fost zvonuri, foarte puțini oameni au crezut. Numai cei care au avut de-a face cu acest sistem opresiv pot să știe cu adevărat ce înseamnă să lupţi cu astfel de indivizi în care nu mai contează legile.

Mie mi s-a furat un club de fotbal. Inițial în instanță, până când au intrat ei pe fir, am avut câștig de cauză. În momentul când ei au intrat și au preluat controlul acestor dosare, legea a fost călcată în picioare și cele mai elementare drepturi au fost încălcate.

Eu am fost şapte ani, aproape zi de zi la DNA cu fel și fel de denunțuri, cu fel și fel de anchete, am dat declarații, am asistat la discuții din partea unor oameni care au avut chiar funcții importante în DNA și inițial lucrurile curgeau în favoarea mea.

Adică erau speranțe că mi se va face dreptare. Prima oară acest sistem, să știți că l-a folosit regimul trecut, chiar Elena Udrea a folosit foarte mult acest sistem.

Vă dau un exemplu, la Tribunalul București am câștigat. Sandu Dragomir, FRF și LPF au fost condamnați, iar apoi în apel achitați, fapta nu există, iar latura civilă lăsată nesoluționată.

Adrian Mititelu, despre procesele pe care le are: "Instanța civilă m-a trimis în Elveția"

Și mă duc cu latura civilă în instanța civilă, așa cum mi-a dictat Curtea de Apel și spune instanța civilă că nu e de competența instanței naționale și să mă duc în Elveția.

Deci, după 7 ani de când am fost dezafiliat, nu mai făceam fotbal, nu mai aveam nicio legătură cu fotbalul, mi se spune că România nu poate să mă judece să mă ducă în Elveția.

Între timp, Federația Română plătește în jur de 10-12 milioane de euro comisioane către casa de avocatură Țuca Zbârcea și către acest Trailă, sa să câștige procesul. Poate mă credeți nebun, dar s-au luat sume mult mai mari.

În 2013, Țuca Zbârcea a primit 5 milioane de euro numai pentru un proces. Şi Trăilă a luat cred mai mult, dar au luat şi alţii. Vă dați seama, ei au plecat de la o sentință de 250 de milioane de euro pe care a trebuit să o înlăture (...)

Sunt dovezi, dar cel mai important e să existe bunăvoință la DNA, pentru că eu unul am fost la DNA, ani de-a rândul. Şi doamna zeița justiției (nr. Laura Codruţa Kovesi) era altceva și acolo", a spus Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova.