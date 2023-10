"Să îmi dea Dumnezeu zile numai să pot să îl văd înapoi acasă": Drama unei bunici al cărei nepot este ostaticul teroriștilor din Israel

Zili Wenkert, bunica lui Omer, băiatul bolnav care a fost răpit de Hamas trăiește o dramă îngrozitoare. Femeia se roagă la Dumnezeu să îi aducă nepotul acasă.

Omer este nepotul bolnav al lui Zili Wenkert, care a fost răpit de Hamas. Femeia, supraviețuitoare a Holocaustului a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre drama prin care trece alături de familia sa, în aceste momente.

"Ceea ce am știut sâmbătă știm și astăzi, deși am vorbit cu toți reporterii din diferite țări și de la noi din țară. Toată lumea e foarte binevoitoare, dar nu am primit nici un răspuns. Oamenii care sunt în captivitate la Hamas sunt în mare pericol.

Noi știm că Hamas sunt niște teroriștii pentru care omul nu are nici o valoare. Nu au valoare nici oamenii lor. Ei nu sunt oameni deloc. Nici nu pot să îi numesc animale, că jignesc animalele", a spus Zili Wenkert.

Aceasta se roagă la Dumnezeu pentru a-i aduce nepotul acasă. "Ne rugăm la Dumnezeu. Am încercat de toate, ca să ajungem să mai vedem băiatul ăsta acasă.

Singura noastră dorință e să îl vedem în viață înapoi. Să îmi dea Dumnezeu zile numai ca să pot să îl văd înapoi sănătos, acasă", a precizat Zili.