Consultare națională la Sinteza Zilei: Mihai Gâdea i-a întrebat pe români, în direct, care sunt nemulţumirile lor privind pandemia şi dacă protestele din toată ţara sunt justificate

Printre românii care au intrat în direct la Sinteză Zilei, s-a aflat și Sia, de profesie psiholog care locuiește în București şi care privind imaginile cu protestele din toată ţara a declarat că se simte ca într-un film de groază.

Sia, psiholog: "Oamenii pe bună dreptate au această atitudine”

"Am impresia că sunt întru un film de groază, nu știu, retrăiesc o revoluție, ceva colosal. Am un sentiment de teamă dar nu din partea oamenilor, ci din cauza guvernanților. Oamenii pe bună dreptate au această atitudine. Pandemia m-a afectat şi financiar dar mai mult psihologic. Nu am ieșit în stradă din cauza amenzilor și din cauza profesiei pentru că necesită timp.

Sia, mesaj pentru ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu

Să ne asculte, să nu mai fugă de noi, să iasă în public și să discute cu cetățenii, nu se posteze pe Facebook indirect mesaje, că își cere scuze. El de fapt nu respectă regulile pe care le impune și asta mi se pare extrem de paradoxal.

Sia, mesaj pentru autorități

"Dacă ar fi fost în locul nostru, exact în situația noastră cu probleme financiare și cu toate cele un om de rând, cum ar fi reacționat?

Vasile Marian: "Cea mai mare nenorocire pe care o făcut-o guvernanții a fost închiderea spitalelor de stat"

"Cea mai mare nenorocire pe care au putut să o inducă guvernanții în țara asta nu este obligativitatea purtării măștii, nu este că mă ține în casă de la ora 18:00 sau ce măsuri mai au ei împotriva noastră, cea mai mare nenorocire pe care o făcut-o este închiderea spitalelor de stat, că au fost transformate în spitale COVID. Oamenii mor cu COVID, nu de COVID. Nu te poți apropia de un spital de stat, nu te poți opera la spitalele de stat. Spitalele sunt blocate pentru cetățenii acestei țări", a spus Vasile Marian din București.

Alexandru, patron restaurant: "Momentan trăiesc din credite făcute în nume personal”

„Activez în domeniul Horeca. De 7 luni de zile ne chinuim de când am fost închiși, să accesăm niște fonduri prin Ministerul Economiei. Nu am reușit să mă lămuresc pentru că nici ei nu știu ce să-mi spună.

Momentan trăiesc din credite făcute în nume personal, în ideea că urmează să vină acești bani şi îmi voi putea continua activitatea liniștit", a spus Alexandru, patron de restaurant din București, care a vorbit despre promisiunile guvernanților pentru a susține industria Horeca, puternic afectată de pandemia COVID-19.

Carmen, actor păpușar: "Protestele sunt justificate. Guvernanți sunt aroganți umblă cu dubla măsură”

„Protestele sunt justificate. După un an de zile ne-am întors de unde am plecat. Din cauza celor care gestionează această situație, pentru că sunt aroganți, pentru că umblă cu dubla măsură tot timpul, pentru că nu ni se explică nimic. Numai poporul este vinovat. Ei nu își asumă nimic. Ei nu au absolut nicio problemă, deși noi suntem fără serviciu. Suntem oameni care ne-am reorientat la 50 de ani. Acum sunt educatoare", a spus Carmen din București.

